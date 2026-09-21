Je li do sudija ili do ega i uloga? Iliti zašto je Barselona ispred Reala

Problem jeste to što se oko prekršaja Kang In Lija sudije nisu ni konsultovale, a to jeste sigurno bio žuti karton, a možda i crveni. Otvorenim đonom direktno u zglob… Jedino objašnjenje je da su sudije u VAR sobi procenile da to nije bio start za direktno isključenje, a VAR se ni ne aktivira ako sudija na terenu propusti da svira “samo” žuti karton.

Kad se to desi ekipi koja u navali ima dva pretendenta za Zlatnu loptu (Vini ove godine nije u konkurenciji, ali nije tajna da je želi) logično je da će se podići prašina. I uvek će jedan da trpi veći pritisak. Ovog puta je to Vinisijus . I zbog samo jednog datog gola naspram osam Embapeovih (Brazilac ima samo jednu asistenciju više, to ga dakle ne vadi). I zbog toga što iz Francuske stižu glasovi da bi Zinedin Zidan mogao da Embapea vrati iz špica na levo krilo. I zato što na toj istoj poziciji Vini već ima jaku konkurenciju u liku Jana Diomandea pre svih.

Onaj čuveni “heat-map” s El Madrilenja pokazuje da su se Vinisijus i Embape kretali maltene po istim koordinatama. Vini je sa leve strane ulazio u centar. Embape se iz centra izvlačio na levu stranu. Ne govorimo ovde naravno ni o kakvom svesnom miniranju saigrača, jasno je da su verovatno pokušavali nešto da zajedno iskreiraju, ali na kraju su se jedan s drugim sudarali. I Real je imao onaj u statistici popularni xG (očekivani broj golova) od svega 0,32, najmanje u Primeri još od februara 2015.

Murinjo svakako nije govorio bez osnova, no, ostaje pitanje da li mu je mudrije da se sada “mačuje” sa sudijama ili da pogleda u sopstveno dvorište. I primeti očigledne Realove probleme na terenu. Očigledno i teško rešive, jer opstaju bez obzira na to da li je na klupi Karlo Ančeloti, Ćabi Alonso, Alvaro Arbeloa ili sada Žoze Murinjo . A, tiču se naravno međusobnog gušenja Vinisijusa Žuniora i Kilijana Embapea .

U Španiji zbog toga u prvi plan ističu činjenicu da je Embape svaku utakmicu odigrao svih 90 minuta, dok je Vini izmenjen u poslednje četiri. Protiv Elčea u u 68. minutu, protiv Atletika još ranije – u 54. Izgleda da je Murinjo odlučio ko je gazda ovog tima. Uostalom, Karlos Espi je ove sezone odigrao samo 26 minuta na pet utakmica pa je dao dva gola, jedan više od Vinija.

To što Murinjo uopšte mora da toliko razmišlja o raspodeli uloga samo po sebi nije dobro, jer Hansi Flik u Barseloni nema taj problem, iako takođe ima ekipu nakrcanu velikim zvezdama. Prva je svakako Lamin Jamal, ali on pored sebe ima iskusnijeg i skromnijeg Rafinju. Koji maltene svaki gol slavi baš sa Jamalom. A, hvala Bogu uzorak je već toliki da možemo da tvrdimo da su odnosi tu savršeni.

(©Reuters)

Rafinja je u uvodnih osam utakmica ove sezone postigao već 14 golova – pet više nego Vini i Embape zajedno. S het-trikom protiv Sevilje stigao je do 12. gola na sedam utakmica Primere. Samo je Kristijano Ronaldo u sezoni 2014/2015 u istom periodu bio efikasniji i postigao ih 13. Pre toga, het-trik je upisao i protiv Rasing Santandera, a ako nakon reprezentativne pauze učini to i protiv Hetafea izjednačiće rekord Isidra Langare iz Ovijeda (sezona 1934/1935) i legendarnog Telma Zare iz Atletik Bilbaa (sezona 1946/1947). Njih dvojica su jedini, u vreme kada je fudbal bio sasvim drugačiji, u La Ligi vezali po tri het-trika.

Istina, protiv tradicionalno tvrdog Hetafea će to teže ići, ali Rafinja ove sezone kao da puca snajperom. Ako računamo i meč sa Fajenordom u Ligi šampiona ukupno je ka protivničkom golu šutirao 22 puta, samo jednom je promašio, dva puta uzdrmao okvir gola, 19 je išlo u metu, a 14 je završilo u mreži. Tek da podsetimo, Rafinja je u Barselonu došao kao krilo, ali kako je manjkalo rešenja u špicu on se šaltao s jednog na drugo mesto da bi se ustalio kao “devetka” posle odlaska Roberta Levandovskog.

Rafinja je dakle sebe podredio timu. I Jamal je sebe podredio ulozi plejmejkera sa krila. Njih dvojica zajedno ove sezone su na osam utakmica postigli već 22 gola i upisali devet asistencija. Nikakve sujete, nikakvog ega, samo česte slike zajedničkih proslava.

Daleko od toga da su Vini i Embape na ratnoj nozi. Samo nisu baš ni na istoj. I pre će biti da je to, a ne sudije, razlog tome što je Barselona već sada šest bodova ispred Reala.