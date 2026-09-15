Sterling priznao krivicu, preti mu do dve godine zatvora
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 21:44
Mada je realnije da prođe sa godinu do godinu i po dana, možda i uslovnom kaznom
Raskalašno se proletos ponašao Rahim Sterling, a i ugrožavao je bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Krajem maja jurio je auto-putevima M25 i M3 na Ostrvu kao da ga 100 đavola goni, kao da će izgubiti glavu. Srećom po njega, kao i po druge koji su bili za volanom, svi su ostali zdravi i čitavi.
Dobro, automobil vredan 270.000 funti nije, ali to je najmanji problem – ima i više no što mu treba, kupiće novi. Zakucao se u bankinu, slupao se kod isključenja i tada su mu prišla službena lica. Imali su policajci šta i da vide: koristio je gas za smejanje, njime se inhalirao putem balona. Odbio je da se testira, bio je nezainteresovan za saradnju, ali se na suđenju pojavio i priznao je krivicu.
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Našao se nekadašnji igrač Liverpula, Mančester Sitija, Čelsija, Arsenala i Fajenorda na optuženičkoj klupi, suočio se sa tri tačke optužnice i priznao da je počinio niz prekršaja. Izjasnio se krivim za opasnu vožnju…
Izrečena mu je zabrana upravljanja vozilom, pušten je uz kauciju, a kazna će mu biti izrečena 25. novembra ili će tada predmet biti predat Višem sudu. Rahimu Sterlingu, prema pisanju ostrvskih medija, preti do dve godine zatvora, mada je realnije da prođe sa godinu do godinu i po dana, možda i uslovnom kaznom.
Svedoci su istakli da su imali utisak da bi nekoga mogao da ubije nasilničkom vožnjom, a snimak kamere koji je dostavljen policiji pokazao je da automobil krivuda između traka, te da je balon pred njim toliko naduvan da podseća na zaštitni jastuk. Nakon hapšenja je podvrgnut nizu testova, uključujući hodanje po pravoj liniji bez teturanja i dodirivanje vrha nosa. Nije ih prošao.
Sada dosta zavisi od toga hoće li u celoj priči „pronaći“ olakšavajuće okolnosti…
Prekršajni sud može da izrekne maksimalnu kaznu od godinu dana zatvora, ali ako bi sve bilo prebačeno na Viši sud, onda bi mogla da bude duplo veća. Fajenord se posle pomenutog incidenta razišao sa Rahimom Sterlingom, a krilni napadač koji je 82 puta nastupio za reprezentaciju Engleske je od početka leta bez kluba.