Sterling priznao krivicu, preti mu do dve godine zatvora

Raskalašno se proletos ponašao Rahim Sterling, a i ugrožavao je bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Krajem maja jurio je auto-putevima M25 i M3 na Ostrvu kao da ga 100 đavola goni, kao da će izgubiti glavu. Srećom po njega, kao i po druge koji su bili za volanom, svi su ostali zdravi i čitavi.

Dobro, automobil vredan 270.000 funti nije, ali to je najmanji problem – ima i više no što mu treba, kupiće novi. Zakucao se u bankinu, slupao se kod isključenja i tada su mu prišla službena lica. Imali su policajci šta i da vide: koristio je gas za smejanje, njime se inhalirao putem balona. Odbio je da se testira, bio je nezainteresovan za saradnju, ali se na suđenju pojavio i priznao je krivicu.