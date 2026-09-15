Brazilci pišu istoriju – sa četiri tima u polufinalu Kopa Libertadoresa?

Prvi od četiri kluba koja mogu da izbore plasman među četiri najbolje ekipe su fudbaleri Fluminensea. U noći između utorka i srede od 23.55 časova po srednjoevropskom vremenu u Argentini će protiv Platensea braniti prednost od 2:0.

Pre nedelju dana smo videli surovu demonstraciju sile 40-godišnjeg veterana Hulka. U 21. minutu je nekadašnji napadač Porta i Zenita asistirao Nonatu za vođstvo, a 10 minuta kasnije se i sam upisao u strelce na Gansovu asistenciju. Tih 2:0 je ostalo do kraja, tako da će tim iz Rio de Žaneira imati lepu prednost u Buenos Ajresu.

23.55: (2,90) Platense (3,00) Fluminense (2,70) – prvi meč 0:2

Sa istim rezultatom revanš čeka i Flamengo protiv Independijentea del Valjea. Samo što će prednost braniti pred svojim navijačima, pošto je pobedio u Ekvadoru.

Palmeiras je pak sa 1:0 pobedio LDU Kito, tako da mu u Ekvadoru u revanšu odgovara i remi, dok jedino Korintijans nije trijumfovao prošle nedelje. Odigrao je 1:1 sa Estudijantesom, ali revanš igra pred svojim navijačima.