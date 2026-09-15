Brazilci pišu istoriju – sa četiri tima u polufinalu Kopa Libertadoresa?
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 20:49
Ukoliko Fluminense, Palmeiras i Flamengo sačuvaju prednost iz prvih utakmica, a Korintijans savlada Estudijantes pred svojim navijačima, prvi put ćemo u elitnom takmičenju Južne Amerike gledati sve četiri ekipe iz iste države
Sve je veći jaz između brazilskih fudbalskih klubova i ostalih u Južnoj Americi. Poslednjih sedam Kopa Libertadoresa su osvojile ekipe iz Serije A – tri Flamengo, dve Palmeiras i po jednu Botafogo i Fluminense. Pet od tih sedam trofeja uzeli su protiv sunarodnika. I kako stvari stoje, neće skoro prepustiti tron ostatku sveta...
Malo nedostaje Brazilcima da ove godine ispišu istoriju južnoameričkog fudbala. Jer, na pola puta su do toga da imaju sva četiri kluba u polufinalu Kopa Libertadoresa. Tako nešto se nije desilo nikada za ovih 66 godina postojanja elitnog takmičenja.
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Prvi od četiri kluba koja mogu da izbore plasman među četiri najbolje ekipe su fudbaleri Fluminensea. U noći između utorka i srede od 23.55 časova po srednjoevropskom vremenu u Argentini će protiv Platensea braniti prednost od 2:0.
Pre nedelju dana smo videli surovu demonstraciju sile 40-godišnjeg veterana Hulka. U 21. minutu je nekadašnji napadač Porta i Zenita asistirao Nonatu za vođstvo, a 10 minuta kasnije se i sam upisao u strelce na Gansovu asistenciju. Tih 2:0 je ostalo do kraja, tako da će tim iz Rio de Žaneira imati lepu prednost u Buenos Ajresu.
23.55: (2,90) Platense (3,00) Fluminense (2,70) – prvi meč 0:2
Sa istim rezultatom revanš čeka i Flamengo protiv Independijentea del Valjea. Samo što će prednost braniti pred svojim navijačima, pošto je pobedio u Ekvadoru.
Palmeiras je pak sa 1:0 pobedio LDU Kito, tako da mu u Ekvadoru u revanšu odgovara i remi, dok jedino Korintijans nije trijumfovao prošle nedelje. Odigrao je 1:1 sa Estudijantesom, ali revanš igra pred svojim navijačima.
Brazil je sa šest klubova ušao u grupnu fazu Kopa Libertadoresa, a čak četiri mogu da dođu do same završnice. Serija A je imala barem jednog predstavnika u polufinalu svake od poslednjih 10 sezona, a prava senzacija bi bila da se taj niz prekine sada.
Prošle i pretprošle godine gledali smo po dva brazilska kluba u polufinalu, a tri sezone pre toga po tri. Ako se sada domognu sva četiri kluba završnice, u najvećoj južnoameričkoj državi će moći da proslave unapred 26. pehar elitnog takmičenja. Trenutno su izjednačeni sa Argentincima sa po 25 titula.
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SVI OSVAJAČI KOPA LIBERTADORESA
7 – Independijente (Argentina)
6 – Boka Juniors (Argentina)
5 – Penjarol (Urugvaj)
4 – River Plejt (Argentina), Estudijantes (Argentina), Flamengo (Brazil)
3 – Olimpija (Paragvaj), Palmeiras (Brazil), Nasional (Urugvaj), Sao Paulo (Brazil), Santos (Brazil), Gremio (Brazil)
2 - Kruzeiro (Brazil), Internasional (Brazil), Atletiko Nasional (Kolumbija)
1 – Kolo Kolo (Čile), Atletiko Mineiro (Brazil), Fluminense (Brazil), Rasing Klub (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Velez (Argentina), Vasko da Gama (Brazil), Onse Kaldas (Kolumbija), LDU Kito (Ekvador), Korintijans (Brazil), San Lorenco (Argentina), Botafogo (Brazil)
KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)
Utorak
23.55: (2,90) Platense (3,00) Fluminense (2,70) – prvi meč 0:2
Sreda
23.55: (2,65) LDU Kito (3,05) Palmeiras (2,90) – prvi meč 0:1
Četvrtak
02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Estudijantes (4,20) – prvi meč 1:1
Petak
02.30: (1,37) Flamengo (4,90) Independijente del Valje (8,50) – prvi meč 2:0
***Kvote su podložne promenama