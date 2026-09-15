Najveća pobeda u karijeri Vlade Ivića: Ronaldov Al Nasr rasturen u paramparčad
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 20:19
Džaba Kristijano, Sadio Mane, Žoao Feliks u startnoj postavi i Postekoglu na klupi, Srbin je bio jači - 4:0
Šta uradi Vladimir Ivić! Pamtiće srpski trener ovaj utorak popodne do kraja života. Njegov Al Ain odigrao je utakmicu koje će ući u klupske anale. Al Nasr sa sve Kristijanom Ronaldom, Sadiom Maneom, Žoaom Feliksom u startnoj postavi i Angelosom Postekogluom na klupi. Srbin je bio jači, Al Nasr rasturen je u paramparčad (4:0). Kakva doktorska disertacija nekadašnjeg šefa struke Makabija iz Tel Aviva u prvom kolu Lige šampiona Azije i to protiv tima koji je prethodne sezone u Ligi šampiona Azije dva (tamošnja verzija Lige Evrope) došao do finala.
Po svim merilima je gostujući tim bio favorit na ovoj utakmici. Kristijano i družina ušli su u sezonu sa učinkom od šest pobeda i po jednog remija i poraza u svim takmičenjima (pobedio ih samo Al Itihad). Međutim, ove večeri su udarili armirani beton koji je Ivić postavio i polomili sve zube. Toliko da im neće biti do smeha sledećih dana. Al Ain je nemilosrdno kaznio svaku grešku gostujućeg tima, a prva se desila u 25. minutu kad je bek Sad Al Naser pokušao da vrati loptu ka golmanu, ali je El Husin Rahimi presekao dodavanje i egezekucija je bila neminovna. Kako je postignut prvi gol, možete videti OVDE.
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Bio je to uvod u potpuni raspad saudijskog tima i početak rapsodije šampiona UAE. Pokušavali su Ronaldo i Feliks da razmrdaju ostatak tima, imali nekoliko dobrih individualnih akcija, ali je odbrana Al Aina bila perfektno organizovana i skoro svaki pokušaj dvojca iz Portugala uglavnom se završavao pravovremenim izlaskom u blok. Sadio Mane je bio potpuno van utakmice o čemu govori podatak da je čak šest puta izgubio posed. Nije pomoglo ni to što ga je Postekoglu povukao u vezni red za ovu utakmicu.
O tome koliko su gosti nadigrani, govori i momenat kad Ronaldo u frustraciji šalje rivala na zemlju, a imao je šta i da zameri saigračima na pristupu.
Jednostavno, Ivić je imao adekvatan odgovor na sve što je njegov poznatiji kolega sa druge strane pokušao. Već u drugom poluvremenu, igra Al Nasra nije ličila ni na šta. Domaćin je pametno čekao priliku iz kontri, svestan da odbrana gostiju uvek stoji visoko (Postekogluov "trejd mark" kroz karijeru). Drugi gol, Ivićev tim je dao nakon što je Sad Al Naser, krivac za prvi gol, zaspao i dopustio da prođe dupli pas, Kaku je kao na tacni poslužio El Husina Rahimija i Al Nasr je bio na kolenima. Drugi gol Ivićevog tima možete videti OVDE.
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Sve posle toga bila je fudbalska rapsodija tima iz Abu Dabija. Gosti su krenuli na sve ili ništa i ostavili pašnjak na svojoj polovini, Ivićeva ekipa je još kako umela da to iskoristi i dotuče tim koji prema Transfermarktu vredi četiri puta više. Najpre Sofijan Rahimi, pa onda rezervista Jorgos Jakumakis. Za potvrdu taktičke perfekcije Vladimira Ivića. Treći gol možete pogledati OVDE, a četvrti se nalazi na linku OVDE.