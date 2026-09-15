Najveća pobeda u karijeri Vlade Ivića: Ronaldov Al Nasr rasturen u paramparčad

Šta uradi Vladimir Ivić! Pamtiće srpski trener ovaj utorak popodne do kraja života. Njegov Al Ain odigrao je utakmicu koje će ući u klupske anale. Al Nasr sa sve Kristijanom Ronaldom, Sadiom Maneom, Žoaom Feliksom u startnoj postavi i Angelosom Postekogluom na klupi. Srbin je bio jači, Al Nasr rasturen je u paramparčad (4:0). Kakva doktorska disertacija nekadašnjeg šefa struke Makabija iz Tel Aviva u prvom kolu Lige šampiona Azije i to protiv tima koji je prethodne sezone u Ligi šampiona Azije dva (tamošnja verzija Lige Evrope) došao do finala.

Po svim merilima je gostujući tim bio favorit na ovoj utakmici. Kristijano i družina ušli su u sezonu sa učinkom od šest pobeda i po jednog remija i poraza u svim takmičenjima (pobedio ih samo Al Itihad). Međutim, ove večeri su udarili armirani beton koji je Ivić postavio i polomili sve zube. Toliko da im neće biti do smeha sledećih dana. Al Ain je nemilosrdno kaznio svaku grešku gostujućeg tima, a prva se desila u 25. minutu kad je bek Sad Al Naser pokušao da vrati loptu ka golmanu, ali je El Husin Rahimi presekao dodavanje i egezekucija je bila neminovna. Kako je postignut prvi gol, možete videti OVDE.