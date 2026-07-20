Jedinstven slučaj u istoriji fudbala: Het-trik Aleksa Baene

Što se tiče pojedinačnih rekorda, Luis de la Fuente je postao najstariji selektor osvajač Mundijala, dok Fabijan Ruis nikada u karijeri nije izgubio utakmicu u dresu seniorske reprezentacije. Uspeh Aleksa Baene , ipak, predstavlja posebnu kategoriju. Krilni napadač Atletiko Madrida uspeo je da uradi nešto što niko nikada pre njega, otkako je izmišljena fudbalska igra, nije ostvario.

Bivši član Viljareala spojio je tri velika pehara kada je reč o reprezentativnim takmičenjima. Baena je uzastopno osvajao Prvenstvo Evrope, Olimpijske igre i Svetsko prvenstvo! Na hiljade fudbalera je pokušavalo, najveći asovi ove igre probali su da u kolekciji istovremeno imaju trofeje sa ova tri takmičenja, a u nedelju ih je sve objedinio upravo Baena.

Sve je počelo pre dve godine kada je bio deo De la Fuenteovog kadra u Nemačkoj, gde je Španija na dominantan način osvojila EURO. Samo nekoliko meseci kasnije nije mu bilo teško da se odazove pozivu selektora olimpijskog tima Santija Denije i bude jedan od najzaslužnijih za uspeh Furije u Parizu (tu su bili i Pau Kubarsi, Erik Garsija, Mark Pubilj, Đoan Garsija...). Osvojeno je zlato nakon što je u velikom finalu savladana domaća Francuska predvođena Tijerijem Anrijem sa klupe, te Majklom Oliseom, Manu Koneom, Dezireom Dueom ili Rajanom Šerkijem na terenu. Na kraju, stigao je i ovaj turnir u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, na kome je Španija delovala moćno u svakom pogledu.

Ključna reč koja definiše Baenin uspeh jeste – uzastopno. Nešto nalik situaciji kada teniseri krenu u pohod na vezani „zlatni slem“.

Zato će Aleks Baena ostati zabeležen u istoriji fudbala kao poseban slučaj. Ruku na srce, pre njega su samo dvojica fudbalera tokom karijere uspela da osvoje kontinentalni tron, Mundijal i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Jedina je razlika u tome što Lionel Mesi i Anhel di Marija sa reprezentacijom Argentine to nisu uradili u kontinuitetu, već isprekidano. Najpre su slavili u Pekingu 2008. godine na olimpijskom turniru, potom su 2021. i 2024. pokorili Južnu Ameriku na Kopa Amerika, dok su između toga 2022. bili najbolji u Kataru na Svetskom prvenstvu.