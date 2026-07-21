Simić na radaru tri kluba iz Premijer lige, Sanderlend najviše zagrizao
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 11:50
Štoper Partizana i omladinske reprezentacije Srbije ovog utorka tema medija u Velikoj Britaniji
Moguće da pozajmica Milana Aleksića neće biti jedini posao između Partizana i Sanderlenda ovog leta. Kako piše britanski (istina, malo poznati) portal On The Minute, premijerligaš je zainteresovan za dovođenje štopera crno-belih Nikole Simića.
Pod vinjetom “ekskluzivno” pomenuti portal je javio kako Crne mačke drže oko na mladom srpskom fudbaleru, te da su veoma zadovoljni napretkom koji pokazuje. Međutim, nisu jedini engleski tim kojem se Simić dopao, što može da ih natera da reaguju već tokom aktuelnog prelaznog roka.
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Navodno, kapitena omladinske reprezentacije Srbije na nedavno održanom Evropskom prvenstvu “snimaju” i skauti Brajtona i Koventrija. Kako takva konkurencija može samo da mu digne cenu, u Sanderlendu razmatraju da što pre reaguju.
Podsetimo, Partizan je zimus odbio da proda Simića u CSKA iz Moskve. Prema nezvaničnim informacijama Armejci su nudili crno-belima ukupno oko 7.000.000 evra za Simića i 50 odsto ugovora Milana Roganovića, što nije zadovoljilo apetit uprave crno-belih. Pretpostavka je da bi ponuda od 7.000.000 evra samo za 19-godišnjeg Simića, uz eventualne procente ili bonuse, već bila drugačije dočekana.
20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)
S obzirom na to da je sa čelnicima Sanderlenda već uspostavljen dobar odnos posle dogovora oko pozajmice Aleksića sa mogućnošću otkupa, realno je da bi crno-beli bili popustljiviji prema Crnim mačkama.
Simić je za prvi tim Partizana debitovao još na proleće 2025. godine, a od tada je odigrao ukupno 47 takmičarskih mečeva i postigao jedan gol. Na prvenstvenoj premijeri protiv Zemuna (2:2) nije bio u protokolu zbog lakše povrede tetive, ali očekuje se da bude u konkurenciji za susret sa UNA Štrasenom u četvrtak, u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
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