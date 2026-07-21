Simić na radaru tri kluba iz Premijer lige, Sanderlend najviše zagrizao

Navodno, kapitena omladinske reprezentacije Srbije na nedavno održanom Evropskom prvenstvu “snimaju” i skauti Brajtona i Koventrija. Kako takva konkurencija može samo da mu digne cenu, u Sanderlendu razmatraju da što pre reaguju.

Podsetimo, Partizan je zimus odbio da proda Simića u CSKA iz Moskve. Prema nezvaničnim informacijama Armejci su nudili crno-belima ukupno oko 7.000.000 evra za Simića i 50 odsto ugovora Milana Roganovića, što nije zadovoljilo apetit uprave crno-belih. Pretpostavka je da bi ponuda od 7.000.000 evra samo za 19-godišnjeg Simića, uz eventualne procente ili bonuse, već bila drugačije dočekana.

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

S obzirom na to da je sa čelnicima Sanderlenda već uspostavljen dobar odnos posle dogovora oko pozajmice Aleksića sa mogućnošću otkupa, realno je da bi crno-beli bili popustljiviji prema Crnim mačkama.

Simić je za prvi tim Partizana debitovao još na proleće 2025. godine, a od tada je odigrao ukupno 47 takmičarskih mečeva i postigao jedan gol. Na prvenstvenoj premijeri protiv Zemuna (2:2) nije bio u protokolu zbog lakše povrede tetive, ali očekuje se da bude u konkurenciji za susret sa UNA Štrasenom u četvrtak, u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

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