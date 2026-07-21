Ucenjuje li šampion Evrope Dubai? Olimpijakos Vokapu ne da novi ugovor, a za njegovu slobodu traži 3.000.000 evra

Pomenuti izvor navodi da je Dubai spreman za slobodu igrača da izdvoji iznos između 1.000.000 i 1.500.000 evra, kao i to da će se tražiti pravna pomoć u ovom slučaju. SDNA ističe da su predstavnici Tomasa Vokapa zbog previsoke otkupne cene odlučili da se obrate Udruženju igrača Evrolige, kako bi se utvrdilo da je potez Olimpijakosa ispravan budući da nema mnogo smisla zahtevati toliki novac za igrača koji zarađuje tri puta manje.

Ugledni grčki mediji se u celom ovom slučaju poziva na etičnost, navodeći da Vokap, iako nema dobru sezonu iza sebe, predstavlja na neki način simbol ovog Olimpijakosa. Ističe se da je iskusni plej potpuno transformisao način na koji se tim iz Pireja brani, podigao defanzivu crveno-belih na viši nivo, a neretko žurio s oporavkom od povreda sve u cilju kako bi se što pre stavio na raspolaganje treneru Jorgosu Barcokasu.

Krštenica mu je takva da puni 34 godine i da mu je ovo verovatno poslednja prilika da zaradi ozbiljan novac u karijeri. Iz Olimpijakosa su jasno stavilo do znanja da se sa njim neće voditi pregovori oko nastavka saradnje, pa je onda najviše sporno to što šampion Evrope neverovatnom cifrom praktično "ucenjuje" obe strane (Vokapa i Dubai), a postavlja se pitanje da li će se u istoj situaciji naći Tajler Dorsi ili već neki drugi igrač?

Vokap je u minuloj takmičarskoj godini u Evroligi imao učinak od 5,3 poena, 2,6 skokova i 3,5 asistencija, što daleko od nekih ranijih izdanja još uvek organizatora igre Olimpijakosa, a postavlja se pitanje ako ga već ne žele u Pireju, zašto mu onda ne daju da ode?