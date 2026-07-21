Ništa od povratka u Holandiju: Tadić kod Milojevića, dogovoren jednogodišnji ugovor sa Al Nasrom
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 12:07
Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije izgleda ostaje u Emiratima, prenose holandski mediji
Kao vatra je buknula vest da se Dušan Tadić vraća u holandski fudbal. Pričalo se o navodnom interesovanju NEC-a, čak i Tventea, ali se ubrzo ispostavilo da je dovođenje iskusnog Srbina bilo finansijski veoma teško izvodljivo za oba kluba, što je predsednik NEC-a i potvrdio. Kad već oni ne mogu da plate, ima ko može, a u slučaju Tadića to je - Al Nasr iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kako javlja holandski "Voetbal International", nekadašnji kapiten Ajaksa dogovorio je jednogodišnju saradnju sa klubom iz Dubaija. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno, Tadića će u novoj sredini sačekati Miloš Milojević koji je u Al Nasr došao pre nešto više od dva meseca. Tadić je prethodnu sezonu igrao u Al Vahdi, za koju je odigrao 42 utakmice u svim takmičenjima i postigao pet golova uz čak 20 asistencija.
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Uprkos dobrim igrama, do produžetka saradnje nije došlo, Dušan je postao slobodan u izboru nove sredine. Pominjao se povratak u Fenerbahče, ali ne u ulozi igrača, nego jednog od saradnika u stručnom štabu novog trenera Ismaila Kartala, ali se lucidnom vezisti još uvek igra fudbal. Šalke je imao nameru da ga dovede kao kapitalca za Bundesligu i savršenog partnera Edinu Džeki. Njih dvojica su igrali zajedno u Feneru i ta saradnja izgledala je vrlo dobro.
Čak se pomninjao mogući povratak u Ajaks. Nije tajna da je Tadić pričao kako bi baš u dresu Kopljanika voleo da završi karijeru, a da se posle toga okrene trenerskom poslu. Još uvek je na dobrom glasu u Amsterdamu, ali kad se pogleda na šta Ajaks trenutno liči, bolje mu je da sačeka neke bolje dane slavnog kluba nego da se vrati u momentu koji je sve, samo ne dobar. Za sada, ostanak u arapskom svetu deluje gotovo izvesno, Holandija još uvek nije opcija.