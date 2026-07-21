Ništa od povratka u Holandiju: Tadić kod Milojevića, dogovoren jednogodišnji ugovor sa Al Nasrom

Kao vatra je buknula vest da se Dušan Tadić vraća u holandski fudbal. Pričalo se o navodnom interesovanju NEC-a, čak i Tventea, ali se ubrzo ispostavilo da je dovođenje iskusnog Srbina bilo finansijski veoma teško izvodljivo za oba kluba, što je predsednik NEC-a i potvrdio. Kad već oni ne mogu da plate, ima ko može, a u slučaju Tadića to je - Al Nasr iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kako javlja holandski "Voetbal International", nekadašnji kapiten Ajaksa dogovorio je jednogodišnju saradnju sa klubom iz Dubaija. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno, Tadića će u novoj sredini sačekati Miloš Milojević koji je u Al Nasr došao pre nešto više od dva meseca. Tadić je prethodnu sezonu igrao u Al Vahdi, za koju je odigrao 42 utakmice u svim takmičenjima i postigao pet golova uz čak 20 asistencija.