Kuminga (još) nedostižan za Lejkerse: Ne zanima ga plata od 20.000.000 za dve godine

Isti izvor navodi da Kuminga od svog narednog tima zahteva platu od 20.000.000 dolara godišnje! Dakle, duplo više novca, nego što su mu Lejkersi nudili. Čak se pominje da ne bi pristao ni na 15.000.000 po sezoni, ali da Lejkersi pokušavaju da izguraju tu priču. Naime, moguća varijanta bila bi da mu Lejkersi daju 45.000.000 dolara za tri godine, odnosno 15.000.000 po sezoni. Ali, kako ističe Buha, to nije ono što Kuminga želi, već ono što bi Jezerdžije potencijalno bile spremne da plate u krajnjoj meri.

Novi Zeland 1, sreda, 9.00: (1,52) Vaj (14,0) Otago (2,60)

On u daljoj analizi pominje da bi posao ka realizaciji mogla da pogura spremnost Lejkersa da se odreknu budućih pikova, a to je nešto što bi u upravi osvajača 17 NBA titula želeli da izbegnu.

Da bi se i taj scenario dogodio, Kuminga bi morao da pristane na smanjenje plate. A to bi, eventualno, moglo da se postigne dobijanjem značajnije uloge u rotaciji.

Lejkersi su zapeli za Kumingu pošto je viđen kao neko ko bi mogao da bude adekvatan deo startne petorke uz Luku Dončića i Ostina Rivsa. Generalni menadžer Rob Pelinka i trener Džej Džej Reding su već imali sastanak sa Kumingom preko video linka i razgovarali sa njim o ulozi koju bi imao. Pregovori su išli u dobrom smeru, ali je onda sve stalo posle dolaska Lua Dorta u Atlantu, ali i zbog nemogućnosti Lejkersa da igraču ponudi više novca.