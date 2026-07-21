Kuminga (još) nedostižan za Lejkerse: Ne zanima ga plata od 20.000.000 za dve godine
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 11:36
I traži mnogo više, duplo više
Izveštaji američkih medija da su pregovori Los Anđeles Lejkersa i Atlante Hoks prekinuti nakon što je u franšizu iz Džordžije stigao Lu Dort bila je samo početna tačka i izgleda da su šanse za prelazak bivšeg sedmog pika u slavni tim opale zbog - finansija.
Prema tvrdnjama insajdera Jovana Buhe, Lejkersi su bili spremni da očiste oko 10.000.000 dolara prostora u seleri kepu za njegov ugovor i ponude mu dvogodišnju saradnju vrednu ukupno 20.000.000 dolara. Međutim, Kumingu takav aranžman nije zaintrigirao i posao je izgleda definitivno propao.
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Isti izvor navodi da Kuminga od svog narednog tima zahteva platu od 20.000.000 dolara godišnje! Dakle, duplo više novca, nego što su mu Lejkersi nudili. Čak se pominje da ne bi pristao ni na 15.000.000 po sezoni, ali da Lejkersi pokušavaju da izguraju tu priču. Naime, moguća varijanta bila bi da mu Lejkersi daju 45.000.000 dolara za tri godine, odnosno 15.000.000 po sezoni. Ali, kako ističe Buha, to nije ono što Kuminga želi, već ono što bi Jezerdžije potencijalno bile spremne da plate u krajnjoj meri.
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On u daljoj analizi pominje da bi posao ka realizaciji mogla da pogura spremnost Lejkersa da se odreknu budućih pikova, a to je nešto što bi u upravi osvajača 17 NBA titula želeli da izbegnu.
Da bi se i taj scenario dogodio, Kuminga bi morao da pristane na smanjenje plate. A to bi, eventualno, moglo da se postigne dobijanjem značajnije uloge u rotaciji.
Lejkersi su zapeli za Kumingu pošto je viđen kao neko ko bi mogao da bude adekvatan deo startne petorke uz Luku Dončića i Ostina Rivsa. Generalni menadžer Rob Pelinka i trener Džej Džej Reding su već imali sastanak sa Kumingom preko video linka i razgovarali sa njim o ulozi koju bi imao. Pregovori su išli u dobrom smeru, ali je onda sve stalo posle dolaska Lua Dorta u Atlantu, ali i zbog nemogućnosti Lejkersa da igraču ponudi više novca.
Slavna franšiza je u međuvremenu dovela i osmo pojačanje u liku Matisa Tajbula čime je ojačala defanzivu, ali sada mora da se reši jednog igrača pošto ih je trenutno 16 na platnom spisku. To znači da bi potencijalno Lejkersi morali da se odreknu više igrača kako bi doveli Kumingu.
Podsetimo, Hoksi su iskoristili timsku opciju i izašli iz poslednje godine Kuminginog ugovora koji je trebalo da mu donese 24.300.000 dolara. Zato je "sign-and-trade" jedina opcija za Atlantu. On je u prošloj sezoni ubacivao 12,2 poena, uz 5,6 skokova i 2,3 asistencije, igrajući za Vašington i Hokse.
Kako je označen kao jedan od najboljih dostupnih igrača na tržištu, Lejkersi su i dalje zainteresovani, ali samo pod uslovom da se njegovi zahtevi umanje.
Tokom leta je klub napravio velike promene u rosteru, pa su došli Voker Kesler, Kevon Luni, Kventin Grajms, Kolin Sekston, Sandro Mamukelašvili, Džejden Hardi, Zair Vilijams i pomenuti Matis Tajbul. Lejkersi su Atlanti u zamenu za 23-godišnje krilo hteli da pošalju Džareda Vanderbilta, ali je "pokvario" dolazak šampiona sa Oklahomom.