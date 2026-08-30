Luis pikira novu pobedu, Ženesio (još) ne razmišlja o ostavci

Filipe Luis je imao nepuna dva meseca da nametne svoju filozofiju igre igračima Monaka, po početku bi se reklo da je prilično uspeo u tome. Ekipa se kvalifikovala za ligaški deo takmičenja u Ligi konferencije, a dobro je započela i sezonu u Ligi 1.

"U početku mi je bilo vrlo teško jer su igrači morali da se naviknu na moj stil, što je bilo različito u odnosu na ono što su imali pre. Morali smo da menjamo i mentalitet, ali vidi mnogo napretka u tom smislu, posebno među mlađim igračima. Naravno, imali smo i dosta problema, ali svi klubovi u Francuskoj ih imaju. Najvažnije mi je da imamo jaku postavu, uz mnogo kvalitetnih igrača. Želimo da napredujemo i povratak povređenih igrača će nam pomoći da budemo takmičarski jaki tokom sezone. Meč sa Marseljom je veliki test, ali uzbuđeni smo", kaže Filipe Luis.

20.45: (2,30) Monako (3,60) Olimpik Marselj (3,20)

Bivši igrač Atletiko Madrida i Čelsija je stekao odličnu reputaciju radeći u Brazilu. Sada ima motiv da se kao trener pokaže i na evropskom kontinentu. Duel sa Olimpikom će biti sjajna prilika da testira i sebe.

"Teško je pobediti u svakoj utakmici. Možda će neko reći da je lako, kao što je bilo u četvrtak sa Gornjikom, ali ostvarili smo tih 4:1 jer smo uložili mnogo napora. Protiv Marselja nikad nije lako igrati, imaju sjajan tim i odličnog trenera, Bruna Ženesioa. Pratio sam njegov rad godinama i volim kako se brane njegovi timovi", dodao je Luis, koji je ulogu kapitena ekipe poverio Denisu Zakariji.

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Luis je dodao i da posle dva meseca rada postoji razlika u irgi ekipe.

"Ono što vidim dada je da igramo više timski, to je velika razlika u poređenju sa periodom kada smo počeli. Svi žele da se brane i zaštite naš gol. To je taj detalj koji mi se posebno dopada. Neki igrači su u međuvremenu baš napredovali", poručio je strateg Monaka.

Njegov kolega Bruno Ženesio ima daleko više problema. Klub ima finansijske poteškoće i do kraja prelaznog roka moglo bi da se dogodi da im ode još igrača. Pre svih napadač Igor Paišao.

Ženesio je bio vidno razočaran na obraćanju medijima pred gostovanju Monaku.

"Ne, Paišao još nije prodat. Da li sam očekivao ovako komplikovanu situaciju? Ne, nikako. Znao sam da imamo teškoće, ali ovakvih razmera? Nisam verovao da ću krajem avgusta biti u ovakvoj situaciji, bez novih pojačanja i pred prodajem našeg najboljeg igrača. Ali tako je kako je, u fudbalu morate da se prilagodite mnogim stvarima. I na terenu i van njega, kao trener", razočaran je Bruno Ženesio.

Bilo je mnogo turbulentno proteklih dana, pisalo se da bi Ženasjo mogao da podnese ostavku, ali to se nije dogodilo.

"Kada ste trener, snosite odgovornost. Za bor tima ali i za ljude sa kojim radite. I imate dužnost da budete iskreni sa njima. Kada se obavežete na nešto, čak i kada stvari nisu onakve kakve ste očekivali da budu, dugujete nešto ljudima oko vas, morate da ih poštujete. Podvući ćemo liniju posle prelaznog roka i posle toga će biti više vremena da se procene kakvi su ciljevi Olimpika. Za sada, nema nikakve priče o ostavci", decidiran je Ženesio.

Prošle sezone Olimpik je kod kuće slavio sa 1:0, dok je Monako na stadionu Luj II početkom aprila uzvratio trijumfom od 2:1.

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LIGA 1 – 2. KOLO

Petak

Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)

/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/

Subota

Strazbur - Lans 2:1 (0:1)

/Jasin 48, 85 - Tovan 38/

Okser - Anže 1:3 (1:1)

/Laskari 35 - Van den Bumen 5, Džibirin 70, El Ozani 83/

Brest - Tuluz 2:2 (1:1)

/Dumbija 18, Ažork 90+5 - Rou 9, Tape 62/

Lorijan - Troa 1:2 (0:2)

/Makengo 51 - Ripar 29pen, Maronije 38/

Olimpik Lion - AVR 1:1 (0:0)

/Openda 87 - Samata 74/

Nedelja

15.00: (2,10) Pariz (3,40) Nice (3,60) MR

17.15: (1,45) Ren (4,50) Le Man (7,00) MR

20.45: (2,30) Monako (3,60) Olimpik Marselj (3,20) MR

***Kvote su podložne promenama/MR - Mozzart Relax