Belingem: Imam veći osećaj slobode u igri

Reprezentativac Engleske Džud Belingem je u prva dva kola postigao jedan od tih šest golova Reala. Najraspucaniji je bio Kilijan Embape sa tri, a što se tiče Belingema, on je oduševljen početkom i posebno slobodom u igri koju mu je dao Žoze Murinjo.

17.00: (1,10) Real Madrid (10,0) Malaga (21,0)

Uoči meča sa Malagom, Belingem je rekao kako oseća da bi ovo mogla da bude veoma uspešna sezona. Murinjo mu je donekle korigovao poziciju na terenu i to već daje rezultate.

"Imam ponovo taj osećaj veće slobode u igri, slobodu da odlučim kada da se vratim nazad, kada da krenem napred i kada da utrčavam pred gol. Ova pozicija je najbolja za mene jer tako mogu da pokažem sve svoje kvalitete. Zahvalan sam treneru zbog poverenja koje mi je ukazao i što mi je dao priliku da igram na ovaj način", kaže Belingem.

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Engleski fudbaler je oduševljen i kako su se novajlije uklopile u novu sredinu.

"Ostavili su veoma jak utisak na sve nas u grupi i kao ljudi i što je jako važno, kao fudbaleri. Ide im dobro. Nije lako doći u klub koji uvek ima veliki pritisak, koji uz to još ima o novog trenera i novi stručni tim. Prilagodili su se bez ikakvih problema i zadovoljstvo je imati ih ovde", dodao je Belingem.

I Žoze Murinjo je imao samo reči hvale za Belingema.

"Jedinstven igrač, veoma važan za ovaj tim. Igrač drugačije vrste talenta, fizički, mentalno, taktički. To kako oduzima loptu pozadi, kako vrši presing i daje golove... Impresivan igrač. Ja zaista uživam u radu sa Kilijanom, Vinisijusom i Džudom. Imamo zaista velike igrače. Ali tim funkcioniše kao tim, navijači dolaze da vide igru tima i pate zbog tima", poručio je Murinjo.

Portugalski stručnjak je rekao i da će Janu Diomandeu biti potrebno vremena da uđe u ritam i da će imati postepeno veću minutažu. Otkrio je i ko bi mogao da zaigra protiv Malage.

"Dobro nam ide u ovom trenutku. Neki igrači su imali napornu predsezonu, ali možemo to da kompenzujemo. Mark Kukurelja će početi meč, Alvaro, koji je igrao dobro protiv Espanjola i Sosijedada, biće na klupi. Posle 70-75 minuta Alvaro Kareras bi mogao da uđe. To su neka od mogućih rešenja", dodao je Murinjo.

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PRIMERA, 3. KOLO

Petak

Santander - Elče 3:2 (3:0)

/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/

Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)

/Boj 31/

Subota

Levante - Betis 5:2 (2:2)

/Dela 24, Bardeli 45+1, Bruge 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/

Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)

/Barenetksea 4, Oskarson 61 - Haen Fernandez 45/

Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)

/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukaman 26/

Nedelja

17.00: (1,10) Real Madrid (10,0) Malaga (21,0) MR

19.30: (2,55) Deportivo La Korunja (3,05) Valensija (3,00) MR

21.30: (2,75) Selta (3,00) Atletik Bilbao (2,85) MR

Ponedeljak

19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50) MR

21.30: (1,15) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (16,0) MR

*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax