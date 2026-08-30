Nedelja u Seriji A: Inter odgovara Milanu i Juventusu

Napoli će imati daleko teži zadatak protiv Koma i pored toga što istorija kaže da Azuri imaju najbolji učinak u Seriji A protiv Koma na domaćem terenu: 13 utakmica, 12 pobeda i jedan remi. Međutim, današnji Komo nema mnogo dodirnih tačaka sa pređašnjim, u šta su se u Napulju uverili u prošloj sezoni kada je tim Seska Fabregasa nadigrao Napoli i u Seriji i Kupu Italije.

Na praznom Olimpiku, biće tek oko pet hiljada gledalaca - navijači Lacija nastavljaju bojkot zbog gazde kluba Klaudija Lotita, a policija je zabranila dolazak navijača Đenove u Rim iz bezbednosnih razloga - sudariće se timovi dvojice velikih prijatelja i dva svetska šampiona, Rina Gatuza i Danijelea De Rosija.

20.45: (7,50) Kaljari (4,50) Inter (1,43)

Inter, ako je suditi po trendu iz poslednjih godina, ne bi trebalo da ima većih problema na Sardiniji. Nerazuri su nanizali šest uzastopnih pobeda nad Kaljarijem u gostima, a na poslednja tri meča na ostrvu nisu primili ni gol. Tim podacima treba dodati i da je Lautaro Martinez na kvoti 12 golova protiv današnjeg domaćina. U istoriji Serije A samo su Frančesko Toti (14 golova) i Čiro Imobile (13 golova) više puta zatresli mrežu, tako da kapiten Intera ima danas šansu da ih stigne ili čak pretekne.

Kaljari je dobro počeo ovu sezonu, pobedom nad Parmom u gostima zahvaljujući evrogolu mladog Alesandra Romana koji je, inače, odlučio da nosi dres reprezentacije Italije, a ne Švajcarske za koju je nastupao u mlađim selekcijama.

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U timu domaćina ne bi trebalo da bude većih promena u odnosu na formaciju koja je istrčala na teren Tardinija, dok se u Interu najavljuju dve moguće promene u početnom sastavu. Prva se odnosi na Pavara koji je predviđen kao starter, dok su Akanđi i Bisek u konkurenciji za mesto između Francuza i Bastonija. Akanđi je protiv Monce imao par početničkih grešaka, dok je Bisek bio među najboljima, tako da nije isključeno da Nemac istisne Švajcarca iz reda startera.

Druga novina u Kivuovom sastavu bi mogao da bude Sučić umesto Žjelinskog. Svi ostali bi trebalo da budu potvrđeni. Na raspolaganje Kivuu se vratio i Markus Tiram, ali se čini da je u ovom momentu Pio Espozito prvi izbor Interovog trenera. Svoj prvi gol u Seriji A Pio Espozito je postigao upravo protiv Kaljarija prošle godine, igralo se peto kolo. U ovoj sezoni velika nada italijanskog fudbala je otkucala golgeterski karton već na premijernom meču.

Koliko je Inter jak govori činjenica da će danas na klupi sedeti: Provedel, Bisek (Akanđi), Džons, Karlos Augusto, Luis Enrike, Žjelinski, Džons, Stanković, Mhitarjan, Tiram i Boni. Drugim rečima, tim koji bi takođe bio favorit za osvajanje skudeta.

U redovima domaćina neće biti samo Idrisija i Trepija, dok je Inter doputovao na Sardiniju bez Spensa. Procena je da će engleskom beku trebati još dve nedelje da bude spreman za debitantski nastup.

KALJARI 4-3-2-1: Kaprile - Ze Pedro, Dejola, Mina, Obert - Romano, Vinks, Facini - Adopo, Maldini - Mendi.

INTER 3-5-2: Pepo Martinez - Pavar, Akanđi (Bisek), Bastoni - Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Sučić, Dimarko - Lautaro, Pio Espozito.

(@Reuters)

18.30: (2,55) Napoli (3,15) Komo (2,90)

Kuriozitet današnjeg meča za kladioničare je da su dva tima, od povratka Koma u Seriju A, uvek završili prvo poluvreme nerešenim rezultatom.

Takođe, kao što smo podsetili u uvodu, Komu je na poslednja dva gostovanja (u Seriji A i Kupu Italije) remi bio mnogo tesniji rezultat nego Napoliju jer su fudbaleri Seska Fabregasa dominirali na oba meča. Može se reći i da je Fabregasov tim bolje igrao i od Alegrijevog Milana u prethodnoj sezoni, ali je izgubio na Sinigalji, a na San Siru je završen meč remijem.

Drugim rečima, večeras ćemo imati sudar dvojice dijametralnih trenera: Alegri predstavlja primer pragmatičnosti, ciničnosti i fudbalskog oportunizma, a Fabregas je egzemplar trenera koji do rezultata želi da stigne preko dominacije, lepršavosti, efikasnosti, dopadljivosti.

Dva tima su ostvarila rezultate koji u dobroj meri oslikavaju dvojicu trenera. Alegri je zabeležio „ciničnu“ pobedu nad Đenovom na Marasiju, još se diskutuje da li je De Brujne napravio faul ili ne na Vaskezu, dok je Komo po kreiranim prilikama i prikazanoj igri zasluživao više od remija sa Udinezeom.