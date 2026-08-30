Nedelja u Seriji A: Inter odgovara Milanu i Juventusu

Vreme čitanja: 7min | ned. 30.08.26. | 12:06
Drugo kolo Serije A „razmazano“ na četiri dana nastavlja se mečevima Kaljari - Inter, Napoli - Komo i Lacio - Đenova
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Nakon pobeda Juventusa i Milana u prethodna dva dana, Inter ima obavezu da odgovori protiv Kaljarija i zadrži korak sa istorijskim rivalima. Večeras se očekuje da u drugom poluvremenu debituje u dresu Nerazura i drugo englesko pojačanje Kartis Džons. Na prvi meč Spensa sa grbom Intera na grudima moraćemo da sačekamo još nedelju, dve.
Izabrane vesti
Napoli će imati daleko teži zadatak protiv Koma i pored toga što istorija kaže da Azuri imaju najbolji učinak u Seriji A protiv Koma na domaćem terenu: 13 utakmica, 12 pobeda i jedan remi. Međutim, današnji Komo nema mnogo dodirnih tačaka sa pređašnjim, u šta su se u Napulju uverili u prošloj sezoni kada je tim Seska Fabregasa nadigrao Napoli i u Seriji i Kupu Italije.
Na praznom Olimpiku, biće tek oko pet hiljada gledalaca - navijači Lacija nastavljaju bojkot zbog gazde kluba Klaudija Lotita, a policija je zabranila dolazak navijača Đenove u Rim iz bezbednosnih razloga - sudariće se timovi dvojice velikih prijatelja i dva svetska šampiona, Rina Gatuza i Danijelea De Rosija.
20.45: (7,50) Kaljari (4,50) Inter (1,43)
Inter, ako je suditi po trendu iz poslednjih godina, ne bi trebalo da ima većih problema na Sardiniji. Nerazuri su nanizali šest uzastopnih pobeda nad Kaljarijem u gostima, a na poslednja tri meča na ostrvu nisu primili ni gol. Tim podacima treba dodati i da je Lautaro Martinez na kvoti 12 golova protiv današnjeg domaćina. U istoriji Serije A samo su Frančesko Toti (14 golova) i Čiro Imobile (13 golova) više puta zatresli mrežu, tako da kapiten Intera ima danas šansu da ih stigne ili čak pretekne.
Kaljari je dobro počeo ovu sezonu, pobedom nad Parmom u gostima zahvaljujući evrogolu mladog Alesandra Romana koji je, inače, odlučio da nosi dres reprezentacije Italije, a ne Švajcarske za koju je nastupao u mlađim selekcijama.
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE
U timu domaćina ne bi trebalo da bude većih promena u odnosu na formaciju koja je istrčala na teren Tardinija, dok se u Interu najavljuju dve moguće promene u početnom sastavu. Prva se odnosi na Pavara koji je predviđen kao starter, dok su Akanđi i Bisek u konkurenciji za mesto između Francuza i Bastonija. Akanđi je protiv Monce imao par početničkih grešaka, dok je Bisek bio među najboljima, tako da nije isključeno da Nemac istisne Švajcarca iz reda startera.
Druga novina u Kivuovom sastavu bi mogao da bude Sučić umesto Žjelinskog. Svi ostali bi trebalo da budu potvrđeni. Na raspolaganje Kivuu se vratio i Markus Tiram, ali se čini da je u ovom momentu Pio Espozito prvi izbor Interovog trenera. Svoj prvi gol u Seriji A Pio Espozito je postigao upravo protiv Kaljarija prošle godine, igralo se peto kolo. U ovoj sezoni velika nada italijanskog fudbala je otkucala golgeterski karton već na premijernom meču.
Koliko je Inter jak govori činjenica da će danas na klupi sedeti: Provedel, Bisek (Akanđi), Džons, Karlos Augusto, Luis Enrike, Žjelinski, Džons, Stanković, Mhitarjan, Tiram i Boni. Drugim rečima, tim koji bi takođe bio favorit za osvajanje skudeta.
U redovima domaćina neće biti samo Idrisija i Trepija, dok je Inter doputovao na Sardiniju bez Spensa. Procena je da će engleskom beku trebati još dve nedelje da bude spreman za debitantski nastup.
KALJARI 4-3-2-1: Kaprile - Ze Pedro, Dejola, Mina, Obert - Romano, Vinks, Facini - Adopo, Maldini - Mendi.
INTER 3-5-2: Pepo Martinez - Pavar, Akanđi (Bisek), Bastoni - Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Sučić, Dimarko - Lautaro, Pio Espozito.
18.30: (2,55) Napoli (3,15) Komo (2,90)
Kuriozitet današnjeg meča za kladioničare je da su dva tima, od povratka Koma u Seriju A, uvek završili prvo poluvreme nerešenim rezultatom.
Takođe, kao što smo podsetili u uvodu, Komu je na poslednja dva gostovanja (u Seriji A i Kupu Italije) remi bio mnogo tesniji rezultat nego Napoliju jer su fudbaleri Seska Fabregasa dominirali na oba meča. Može se reći i da je Fabregasov tim bolje igrao i od Alegrijevog Milana u prethodnoj sezoni, ali je izgubio na Sinigalji, a na San Siru je završen meč remijem.
Drugim rečima, večeras ćemo imati sudar dvojice dijametralnih trenera: Alegri predstavlja primer pragmatičnosti, ciničnosti i fudbalskog oportunizma, a Fabregas je egzemplar trenera koji do rezultata želi da stigne preko dominacije, lepršavosti, efikasnosti, dopadljivosti.
Dva tima su ostvarila rezultate koji u dobroj meri oslikavaju dvojicu trenera. Alegri je zabeležio „ciničnu“ pobedu nad Đenovom na Marasiju, još se diskutuje da li je De Brujne napravio faul ili ne na Vaskezu, dok je Komo po kreiranim prilikama i prikazanoj igri zasluživao više od remija sa Udinezeom.
Maks Alegri ima samo jednu nedoumicu u sastavu tima i ona se odnosi na De Brujnea, to jest kako da ga upotrebi: da li kao protiv Đenove u drugom poluvremenu ili da mu nađe mesto u startnoj formaciji.
Međutim, dok je De Brujne slatka muka Alegrija, napadački trozubac je ozbiljan problem. Na Marasiju Hojlund, Politano i Alison nisu ostavili dobar utisak, ali je Alegri orijentisan da im pruži drugu šansu. U defanzivnoj liniji nećemo videti Badijašila jer pojačanje iz Čelsija još uvek nije spremno za startnu formaciju.
Fabregas je prilično izmešao karte za večerašnji duel i moguća su i velika iznenađenja u formaciji. Šansu bi mogli da dobiju od prvog minuta Dijao, Da Kunja, Smolčić, a i Liberali bi mogao da istisne Baturinu iz prve postave. U iščekivanju dolaska Kena, Duvikas je siguran u špicu napada, osim ako Fabregas ne uradi ono što je nekoliko u puta primenio u prethodnoj sezoni kada je igrao bez centarfora sa Nikom Pazom u ulozi lažne devetke.
NAPOLI 4-3-3: Meret - Di Lorenco, Rahmani, Rafa Marin, Spinacola (Olivera) - Angisa (De Brujne), Lobotka, Mektomini - Politano, Hojlund, Alison.
KOMO 4-2-3-1: Butez - Kouto, Ramon, Čaloba, Vale (Kaiki) - Mila (Perone), Da Kunja - Dijao, Paz, Baturina (Liberali) - Duvikas.
20.45: (2,30) Lacio (3,15) Đenova (3,35)
Đenaro Gatuzo i Daniele De Rosi su izmenili lepe reči pred prvi sudar u ulogama trenera. Na terenu su godinama vodili bitke u dresu Milana i Rome i zajedno u dresu nacionalne selekcije, uključujući i Mundijal 2006. godine, a večeras će ukrstiti koplja u ulogama trenera. Dvojicu trenera veže i činjenica da imaju nekompletne timove i da nije rečeno da neće biti čak i velikih promena u sastavu dva tima u poslednjih 48 sati prelaznog roka.
Na večerašnji duel dva trenera dolaze u različitim raspoloženjima. Pobeda nad Bolonjom bila je veliki melem za Gatuza i njegove momke nakon brukanja u Kupu Italije protiv Mantove, dok je Đenova i dalje „ljuta“ zbog sudijskih odluka na odmeravanju snaga sa Napolijem.
U timu Lacija ćemo videti od prvog minuta, nakon dve klupe, Davida Fratezija. Nije u pitanju samo kvalitet bivšeg igrača Intera i odlična partija protiv Bolonje (postigao pobedonosni gol i zatim spasao mrežu svog tima odbranom na gol-liniji), već i povreda Dele-Baširua i Kataldija, tako da je Lacio veoma tanak u veznoj liniji. Praktično jedini fudbaler sredine terena na klupi pored Gatuza biće Belajan.
Inače, očekuje se štafeta između Dije i Pinamontija. Pitanje je samo kako će ih rasporediti Gatuzo. Najave iz Formela kažu da će Dija početi meč, a da će novi centarfor Nebeskoplavih ući u igru u drugom poluvremenu.
Na drugoj strani i De Rosi razmišlja kako da upotrebi svog novog centralnog napadača Milutina Osmajića. Nije isključeno da reprezentativac Crne Gore dobije šansu od prvog minuta umesto Kolomba.
Inače, osim Dele-Baširua i Kataldija, Lacio ne može da računa na Marušića, Pelegrinija, Patrika i Žigoa zbog povreda. Male su šanse da bude poslat na teren Romanjoli pošto iskusni defanzivac i dalje očekuje poziv iz Dohe i da se preseli u Katar gde ga čeka trogodišnji ugovor sa platom od šest miliona evra po sezoni. Na klupi Lacija će biti i Ratkov za koga se kaže da je veoma blizu Levantea.
Statistike kažu da je Đenova najbolja mušterija Lacija u poslednje četiri godine: osam pobeda na poslednjih devet mečeva, od kojih pet uzastopnih u prethodnih pet. Međutim, kada se gleda ukupan skor, zaključuje se da je Đenova najviše pobeda u Seriji A ostvarila protiv Lacija (38 na 110 mečeva) i da je Nebeskoplavima dala najviše golova, 149.
LACIO 4-3-3: Mandas - Florijani, Duki, Provstgard, Pedraza - Fratezi, Rovela, Tejlor - Isaksen, Dija (Pinamonti), Zakanji.
ĐENOVA 3-4-1-2: Bejlo - Markandeli, Osigard, Vaskez - Norton-Kafi, Frendrup, Sou, Elertson - Baldanci - Vitinja, Kolombo (Osmajić).
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 63, Kopmajners 88/
Nedelja
18.30: (2,55) Napoli (3,15) Komo (2,90) MR
20.45: (7,50) Kaljari (4,50) Inter (1,43) MR
20.45: (2,30) Lacio (3,15) Đenova (3,35) MR
Ponedeljak
18.30: (7,00) Leče (4,10) Roma (1,50) MR
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90) MR
***Kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax