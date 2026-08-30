Nema spasa za Monako! Klub ide u treću ligu Francuske

Košarkaški klub Monako doživeo je potpuni kolaps i administrativni slom. Košarkaški savez Francuske odbio je zahtev za hitno preispitivanje slučaja aktuelnog šampiona države, čime je zvanično stupila na snagu odluka o zabrani takmičenja u profesionalnim rangovima. Ekipa iz Kneževine naredne sezone moći će, u najboljem slučaju, da nastupa tek u trećem rangu takmičenja.

Iako su se u poslednjem trenutku pojavili signali o stabilizaciji finansija i potencijalnom dolasku novih sponzora koji su ponudili pojas za spasavanje, reakcija uprave stigla je prekasno. Nakon meseci neispunjenih obećanja i finansijske nestabilnosti, Savez nije želeo da progleda kroz prste trostrukom prvaku Francuske. Kako prenosi ugledni list Nis-Maten, Savez je glatko odbio "učtivu molbu" kluba za pregledavanje dokumentacije, čime je upravni sud ostao jedina preostala pravna instanca. Međutim, prema informacijama iz kluba, rukovodstvo Monaka ne planira da podnosi žalbu sudu.