Nema spasa za Monako! Klub ide u treću ligu Francuske
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 12:02
Neverovatan pad doskorašnjeg finaliste Evrolige
Košarkaški klub Monako doživeo je potpuni kolaps i administrativni slom. Košarkaški savez Francuske odbio je zahtev za hitno preispitivanje slučaja aktuelnog šampiona države, čime je zvanično stupila na snagu odluka o zabrani takmičenja u profesionalnim rangovima. Ekipa iz Kneževine naredne sezone moći će, u najboljem slučaju, da nastupa tek u trećem rangu takmičenja.
Iako su se u poslednjem trenutku pojavili signali o stabilizaciji finansija i potencijalnom dolasku novih sponzora koji su ponudili pojas za spasavanje, reakcija uprave stigla je prekasno. Nakon meseci neispunjenih obećanja i finansijske nestabilnosti, Savez nije želeo da progleda kroz prste trostrukom prvaku Francuske. Kako prenosi ugledni list Nis-Maten, Savez je glatko odbio "učtivu molbu" kluba za pregledavanje dokumentacije, čime je upravni sud ostao jedina preostala pravna instanca. Međutim, prema informacijama iz kluba, rukovodstvo Monaka ne planira da podnosi žalbu sudu.
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Time je klub koji je u protekloj sezoni napravio istorijski podvig osvojivši čak četiri trofeja, a samo godinu dana ranije igrao i veliko finale Evrolige, ostao bez licence i za prvu i za drugu ligu. Amaterska sekcija kluba, koja broji oko 455 registrovanih članova, trenutno pokuša va da preuzme vođenje prvog tima kako bi takmičenje započeli bar u trećoj ligi. Prema tom planu, okosnicu tima činili bi mladi igrači iz klupske akademije pod ugovorom, uz pomoć dva strana igrača koliko maksimalno dozvoljavaju pravila za taj rang takmičenja.
Naredne nedelje zakazana je serija hitnih sastanaka kako bi se spasilo ono što je preostalo od kluba, ali je već sada jasno da je Monako doživeo jedan od najtežih i najdramatičnijih padova u istoriji evropske košarke.