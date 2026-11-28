Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 09:05
Radnik je poslednji poraz na domaćem terenu doživeo pre više od pola godine, upravo od Vojvodine (4:1)
Samo dva tima u Mozzart Bet Superligi ove sezone još nisu poražena pred svojim navijačima. Prvi, naravno, nije iznenađenje, jer je Crvena zvezda sezonama unazad navikla javnost da retko kada kiksa na stadionu „Rajko Mitić“. Međutim, i ekipa Radnika iz Surdulice profilisala se u pravu „domaćicu“ od svog povratka u elitu. Tome da ih je baš teško dobiti na njihovom veštaku svedoči i činjenica da su jedina neporažena ekipa kod kuće uz Crvenu zvezdu.
Tim Zorana Rendulića već je odoleo večitima ove sezone, uzeo po bod i Zvezdi i Partizanu, a ovog popodneva pokušaće da osujeti i kolektiv Marka Savića (14.00, TV Arena Premium 2), koji dolazi na jug Srbije posle petardiranja Mačve usred Šapca (5:1). Iako su Surduličani naneli jedan, tada protumačen kao težak, poraz Vojvodini u eri Miroslava Tanjge i tukli je pre godinu dana kod kuće sa 3:1, ista ekipa uspela je da im se revanšira 4. maja ove godine i nanese Radniku najubedljiviji poraz u Surdulici otkako su se vratili sa jednogodišnje ekskurzije u nižem rangu – 4:1.
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Stara dama će ponovo imati nameru da ovo tmurno jesenje popodne oboji u toplo majsko veče, slavi i na drugom uzastopnom gostovanju i to opet na mestu gde su se favoriti klizali ove sezone. Zanimljivo, u toj pomenutoj pobedi nad Surduličanima Milan Kolarević postigao je dva pogotka i bio proglašen za igrača utakmice. Svakako bi značilo 22-godišnjem krilu da sličnu partiju ponovi i danas, budući da je jedan od retkih startera Lala koji se nije častio prošle nedelje u Šapcu.
Zapravo, momak iz Smederevske Palanke jedini je napadač iz startnih 11 koji nije zatresao mrežu Mačve. Svoj poslednji gol Kolarević je postigao 11. oktobra, protiv Radničkog u Nišu.
Ipak, nema sumnje da će Savić i njegov stručni štab nastaviti da polažu velike nade u ovog momka, koji je počeo 15 od 16 superligaških utakmica ove sezone. Novosađani će u Surdulici imati priliku da potvrde partiju od pre nedelju dana i dokažu da im zaista ne manjka motivacije u trci za drugo mesto na tabeli, a igrači će svakako nastaviti da skupljaju pozitivne - i negativne - poene u tefteru relativno novog šefa struke pred zimske pripreme. Tokom njih bi Vojvodina već morala da sklapa fizionomiju za završnicu sezone i leto na međunarodnoj sceni.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
14.00 (4.00) Radnik Surdulica (3.90) Vojvodina (1.80) MOZZART RELAX
14.00 (4.20) Zemun (3.80) Radnički Kragujevac (1.80) MOZZART RELAX
16.00 (1.55) Čukarički (4.30) Mladost Lučani (5.60) MOZZART RELAX
18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama