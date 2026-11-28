Samo dva tima u Mozzart Bet Superligi ove sezone još nisu poražena pred svojim navijačima. Prvi, naravno, nije iznenađenje, jer je Crvena zvezda sezonama unazad navikla javnost da retko kada kiksa na stadionu „Rajko Mitić“. Međutim, i ekipa Radnika iz Surdulice profilisala se u pravu „domaćicu“ od svog povratka u elitu. Tome da ih je baš teško dobiti na njihovom veštaku svedoči i činjenica da su jedina neporažena ekipa kod kuće uz Crvenu zvezdu.

Tim Zorana Rendulića već je odoleo večitima ove sezone, uzeo po bod i Zvezdi i Partizanu, a ovog popodneva pokušaće da osujeti i kolektiv Marka Savića (14.00, TV Arena Premium 2), koji dolazi na jug Srbije posle petardiranja Mačve usred Šapca (5:1). Iako su Surduličani naneli jedan, tada protumačen kao težak, poraz Vojvodini u eri Miroslava Tanjge i tukli je pre godinu dana kod kuće sa 3:1, ista ekipa uspela je da im se revanšira 4. maja ove godine i nanese Radniku najubedljiviji poraz u Surdulici otkako su se vratili sa jednogodišnje ekskurzije u nižem rangu – 4:1.