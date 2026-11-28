MALAGA – BILBAO, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Malaga je u očajnoj situaciji i smeši joj se ekspresan povratak u Segundu, iako sezona još nije došla ni do polovine. Tim sa juga Pirinejskog poluostrva je bez pobede u poslednjih deset kola popularne Primere. Bilbao stiže na čašćenje.

TORINO – LACIO, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Nebeskoplavi iz Rima su bez poraza u 10 rundi, a postigli najmanje po dva gola na devet mečeva u u tih poslednjih deset kola italijanskog šampionata. Zato i ne čudi da je Lacio zabeležio sedam trijumfa u poslednjih osam kola Serije A.

ŠTUTGART – AJNTRAHT, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Na sedam utakmica velikana iz Frankfurta (na Majni) u poslednjih deset kola nemačkog prvenstva palo je četiri ili više pogodaka (UG 4+). Štutgart je postigao njamnje po dva gola na pet od poslednjih šest međusobnih obračuna sa ovim rivalom u Bundesligi.

LE MAN – LIL, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Oba tima su tresla mreže na osam od poslednjih deset međusobnih obračuna u francuskom šampionatu, popularnoj Ligi 1. Tri ili više pogodaka je padalo na poslednja tri omderavanja ova dva rivala u svim takmičenjima.

CSKA M. - ZENIT, 14.30

(Fudbal, Rusija 1)



Jeste veliki derbi, ali pod sankcijama ruski fudbal jednostavno nema toliko uticaj kao pre, pa i u svetu klađenja. Ipak, ovaj susret, derbi između dva najjača kluba ruskih prestonica, privlači pažnji i među Mozzartovim igračima. Zanimljivo je da su na poslednja dva međusobna obračuna slavili gosti uz golove oba tima, uz 3+ .

RADNIK SUR. – VOJVODINA, 14.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Nezgodan raspored za Radnik, igrao je na Marakani u prošlom kolu (0:2), a sada mu dolazi Vojvodina. I to taman kada je spojio tri pobede. Ipak, u Surdulici se ne plaše nikog, a imaju i živo sećanje na prošlu jesen, kada su pobedili Vojvodinu sa 3:1. Novosađani su se trgli, deklasirali su Mačvu prošle nedelje (5:1), pa sa mnogo više samopouzdanja idu na gostovanje na jug.

ZEMUN – RADNIČKI K, 14.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Samo 10 dana nakon što su igrali u Kupu Srbije, kada je Zemun slavio sa 1:0, ponovo se sastaju, na istom mestu, samo sada u prvenstvu. Zemun je porazom u Nišu prošlog vikenda (1:0) propustio priliku da pobegne sa poslednjeg mesta na tabeli. A, izudarani su i Kragujevčani, koji su kod kuće, posle dobrog prvog poluvremena, izgubili od Čukaričkog (3:1). Radnički je u problemima, izgubio je tri utakmice u nizu, uključujući Kup..

ČUKARIČKI – MLADOST LUČ, 16.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Čuka je u sjajnoj seriji. Poslednji poraz je pretrpela 20. septembra, od tada ima, sa Kupom, pet pobeda i dva remija. I zahvaljujući tome je došla u poziciju da se bori za četvrto mesto i Evropu. I dok se Čukarički penje na tabeli, Mladost pada. Nema kraja posrtanjima za Lučance, koji su prošlog vikenda deklasirani kod kuće od Železničara (4:0).

PARTIZAN – RADNIČKI NIŠ, 18.30

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Nije da Partizan blista pred Grobarima, o čemu svedoči podatak da je dao samo 11 golova na osam susreta, od čega više od polovine otpada na mečeve sa OFK Beogradom i Zemunom, timovima koji su ispod njega na tabeli. Ispod je i Radnički, koga su crno-beli na povratničkom debiju Aleksandra Stanojevića pre mesec dana savladali na Čairu sa 3:2.