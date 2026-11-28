Košarkaši Los Anđeles Lejkersa ispustili su čak 20 poena prednosti i izgubili od San Antonio Sparsa rezultatom 99:96 u petak uveče, a gorčinu poraza dodatno je pojačao napet incident kraj terena u kojem je navijač gurnuo Luku Dončića. Umesto mirnog povratka u svlačionicu posle teškog neuspeha, završni kadrovi večeri obeleženi su povišenim tenzijama, brzom reakcijom saigrača i intervencijom obezbeđenja.

Dok je Dončić prolazio kroz tunel ka svlačionici nakon bolnog raspleta utakmice, ženska osoba koja je sedela uz sam teren uputila mu je određene reči, na šta je slovenački as odgovorio tako što je bacio znojnicu u pravcu tribina. Krenuo je dalje, ali se ubrzo zaustavio i vratio do mesta pored parketa, gde je, prema svemu sudeći, zatražio znojnicu nazad i uzeo je od muškarca koji je sedeo odmah do gledateljke najbliže prolazu ka tunelu.