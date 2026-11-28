Nervoznog Dončića gurnuo navijač posle poraza (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 06:58
Neverovatna scena posle poraza Lejkersa od San Antonija
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa ispustili su čak 20 poena prednosti i izgubili od San Antonio Sparsa rezultatom 99:96 u petak uveče, a gorčinu poraza dodatno je pojačao napet incident kraj terena u kojem je navijač gurnuo Luku Dončića. Umesto mirnog povratka u svlačionicu posle teškog neuspeha, završni kadrovi večeri obeleženi su povišenim tenzijama, brzom reakcijom saigrača i intervencijom obezbeđenja.
Dok je Dončić prolazio kroz tunel ka svlačionici nakon bolnog raspleta utakmice, ženska osoba koja je sedela uz sam teren uputila mu je određene reči, na šta je slovenački as odgovorio tako što je bacio znojnicu u pravcu tribina. Krenuo je dalje, ali se ubrzo zaustavio i vratio do mesta pored parketa, gde je, prema svemu sudeći, zatražio znojnicu nazad i uzeo je od muškarca koji je sedeo odmah do gledateljke najbliže prolazu ka tunelu.
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Taj muškarac je zatim gurnuo Dončića u rame, što je izazvalo trenutnu reakciju — Džered Vanderbilt smesta je stao ispred njega kako bi ga zaštitio, dok su obezbeđenje i saigrači brzo pritekli u pomoć, a predstavnici Lejkersa ubrzo su se suočili sa navijačem povodom neprihvatljivog poteza.
Ovakvi trenuci na ivici incidenta uvek privlače dodatnu pažnju kada se odigraju u neposrednom kontaktu sa publikom, posebno posle meča u kojem su emocije na vrhuncu. Brza prisutnost Vanderbilta i klupskog osoblja sprečila je da situacija eskalira u ozbiljniji sukob, dok je slovenački košarkaš uprkos neprijatnosti brzo ispraćen dalje od gužve.
Sam Luka Dončić je kratko prokomentarisao situaciju istakavši da uvek baca svoju znojnicu u publiku, čuo je da ženska osoba nije htela znojnicu, vratio se da je uzme i dao drugoj osobi.
Sama utakmica donela je potpuni preokret i pravi košarkaški šok za goste iz Los Anđelesa. Lejkersi su tokom večeri imali maksimalnih 20 poena prednosti, ali su Sparsi u drugom poluvremenu napravili ogroman zaokret — dobili su taj deo igre sa 61:42 i stigli do velikog povratka. Dončić je susret okončao sa 31 poenom, osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte, ali uz slabiji šuterski učinak iz igre: uputio je 31 šut, pogodio samo jednu od 13 trojki i izveo tek tri slobodna bacanja.
REZULTATI
Njujork Niksi - Majami 105:108
/Branson 27 - Adebajo 25/
Detroit - Milvoki 113:98
/Džo 22 - Beris 23/
Indijana - Filadelfija 87:111
/Džejms 21 - Haf 18/
Toronto - Bruklin 124:100
/Barns 34 - Braun 21/
Boston - Atlanta 86:87
/Tejtum 20 - Džonson 24/
Minesota - Memfis 109:114
/Dosunmu 27 - Kovard 22/
Finiks - Dalas 109:113
/Buker 31 - Fleg 34/
Los Anđeles Klipers - Nju Orleans 104:105
/Garland 19 - Vilijamson 25/
Portland - Golden Stejt 116:94
/Avdija 26 - Lendeborg 18/
San Antonio - Los Anđeles Lejkersi 99:96
/Kasel 26 - Dončić 31/
Juta - Denver 107:120
/Marej 36 - Džordž 25/