Mesi, gde si? Leo nestao u akciji, Inter Majami odmah ispao iz plej-ofa
Vreme čitanja: 4min | sub. 28.11.26. | 08:20
Branilac titule završio sezonu, Argentinac bez gola i asistencije u dvomeču
Najveće moguće iznenađenje odmah na startu plej-ofa. Kada ne igra Lionel Mesi - ne bukvalno, već kada nije na najvećem mogućem nivou - onda ne igra ni Inter Majami. Zato su u Kolumbusu imali jedan, glavni zadatak – zaustavi Argentinca i zaustavio si čitavu ekipu sa Floride. I bili su u pravu, pošto se upravo to i desilo. Inter Majami branio je titulu, ušao u plej-of kao drugi nosilac i naravno jedan od dva glavna favorita da opet svako dobije po šampionski prsten, međutim, naišli su na tvrdo. Kolumbus je slavio i u revanš meču prve runde plej-ofa i izbacio favorizovani tim iz Majamija – 1:0 (0:0). Posle pobede 3:0 u gostima u prvom meču, dovoljan je bio i ovaj minimalac golom u nadoknadi, da se serija završi 2-0 i prođe u četvrtfinale.
Kao što je rečeno, cilj Kolumbusa bio je da izbaci Mesija iz ritma, generalno i iz takta, što su uspeli u oba meča. Čuveni argentinski fudbaler niti je dao gol, niti je imao asistenciju, nije baš ni blistao na terenu, bio je nervozan konstantno, pa tako i cela njegova ekipa. Neprijatan kraj sezone za branioca titule, a zanimljivo je da će Mesi sledeću zvaničnu utakmicu odigrati tek 19. februara 2027. godine.
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Posle prve utakmice, u kojoj je Inter Majami ostao sa igračem manje veoma rano i to Kolumbus iskoristio i slavio ubedljivo (3:0), Lionel Mesi dobio je ocenu osam - ili nešto sitno manje oko te brojke - na raznim sajtovima za ocenjivanje učinaka igrača. Mnogi ljubitelji fudbala su se pitali kako je to moguće, pisalo se svašta po društvenim mrežama, pošto kada se pogleda celokupna statistika argentinskog igrača, pa se spoje očni test, konačan učinak i konačan rezultat, odakle osmica? Imao je xG 0,17, dva šuta na gol, oba u okvir, jednu veliku promašenu šansu, četiri uspešna driblinga od deset pokušanih, tri od devet uspešnih dodavanja u kaznenom, jedan od šest uspešnih centaršuteva, jedan iznuđen faul, dobio je žuti karton... Sve je to bilo za osmicu.
Sada u drugoj utakmici je dva puta šutirao ka golu, nijednom u okvir, promašio jednu veliku šansu, imao jedan uspešan dribling od četiri pokušana, četiri dodavanja uspešna u kaznenom prostoru od 11 pokušanih, dva precizna centaršuta od osam, i tako dalje. Sada je zaradio oko 6,5 , nije uspeo uopšte da ugrozi gol rivala, koji je pronašao pravi recept za njega. Bio je nervozan isto tokom većeg dela meča, nije navikao da mu neko ne dozvoljava da igra fudbal, da radi ono što najbolje radi.
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Inače, domaćin je bio disciplinovan što se odbrane tiče, čekali su pravu šansu da na "Nu" stadionu dođu do gola i uspeli su na kraju da u potpunosti slome ekipu u ružičastim dresovima. U drugom minutu nadoknade, uspeli su da izbegnu penale i prođu dalje. To je tek pravi kiks gostiju jer su imali šansu makar da preko jedanaesteraca probaju da dođu do majstorice, a u stvari su primili gol minut pred kraj regularnog dela. Posle jednog dugog centaršuta sa leve strane, Santjago Rodrigez se izborio da primi loptu na šest, sedam metara od gola, smirio je i zakucao u mrežu za prolaz i pobedu.
Ako za nekoga može da se kaže da je tragičar u redovima Inter Majamija, onda je to napadač Herman Berterame. Promašio je dve velike šanse, najbolju pred kraj meča pri nerešenom rezultatu, kada je ostao na petercu da samo pogodi okvir. Loše je gađao glavom i promašio zicer, što im je na kraju i presudilo. A došao je kao veliko pojačanje u napadu...
Za kraj, što se Mesija tiče – sezonu 2026. završio je sa 26 golova i 17 asistencija, a još jednom je osvojio Zlatnu kopačku MLS lige. Ako je on igrao dobro, ne znači i da je tim bio dobar jer je odbrana bila slaba, a ostvarili su samo jednu pobedu protiv nekog od timova koji su se plasirali u plej-of još od sredine jula.
Idu na odmor koji će trajati više od tri meseca, pa kreću pripreme za skraćenu sezonu MLS, KONKAKAF Ligu šampiona i Liga kup.
MLS – PLEJ-OF, OSMINA FINALA (DRUGE UTAKMICE)
Subota
Kolumbus - Inter Majami 1:0 (0:0), kraj serije: 2:0
/Rodrigez 90+1/
Solt Lejk - Vankuver 0:1 (0:0), kraj serije: 0:2
/Sabi 58/
18.30: (2,60) Šarlot (3,90) Čikago (2,40), u seriji: 1:0
20.30: (2,10) Hjuston (3,90) San Hoze (3,05), u seriji 0:1
22.30: (1,60) Filadelfija (4,50) Nju Ingland (4,70), u seriji: 0:1
Nedelja
00.30: (3,05) Sinsinati (4,00) Nešvil (2,10), u seriji 1:0
02.30: (1,67) Los Anđeles (4,30) Sent Luis (4,40), u seriji: 0:1
04.30: (2,15) Portland (4,00) Dalas (2,95), u seriji: 0:1
*igra se na dve dobijene
***kvote su podložne promenama