Posle prve utakmice, u kojoj je Inter Majami ostao sa igračem manje veoma rano i to Kolumbus iskoristio i slavio ubedljivo (3:0), Lionel Mesi dobio je ocenu osam - ili nešto sitno manje oko te brojke - na raznim sajtovima za ocenjivanje učinaka igrača. Mnogi ljubitelji fudbala su se pitali kako je to moguće, pisalo se svašta po društvenim mrežama, pošto kada se pogleda celokupna statistika argentinskog igrača, pa se spoje očni test, konačan učinak i konačan rezultat, odakle osmica? Imao je xG 0,17, dva šuta na gol, oba u okvir, jednu veliku promašenu šansu, četiri uspešna driblinga od deset pokušanih, tri od devet uspešnih dodavanja u kaznenom, jedan od šest uspešnih centaršuteva, jedan iznuđen faul, dobio je žuti karton... Sve je to bilo za osmicu.

Sada u drugoj utakmici je dva puta šutirao ka golu, nijednom u okvir, promašio jednu veliku šansu, imao jedan uspešan dribling od četiri pokušana, četiri dodavanja uspešna u kaznenom prostoru od 11 pokušanih, dva precizna centaršuta od osam, i tako dalje. Sada je zaradio oko 6,5 , nije uspeo uopšte da ugrozi gol rivala, koji je pronašao pravi recept za njega. Bio je nervozan isto tokom većeg dela meča, nije navikao da mu neko ne dozvoljava da igra fudbal, da radi ono što najbolje radi.

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Inače, domaćin je bio disciplinovan što se odbrane tiče, čekali su pravu šansu da na "Nu" stadionu dođu do gola i uspeli su na kraju da u potpunosti slome ekipu u ružičastim dresovima. U drugom minutu nadoknade, uspeli su da izbegnu penale i prođu dalje. To je tek pravi kiks gostiju jer su imali šansu makar da preko jedanaesteraca probaju da dođu do majstorice, a u stvari su primili gol minut pred kraj regularnog dela. Posle jednog dugog centaršuta sa leve strane, Santjago Rodrigez se izborio da primi loptu na šest, sedam metara od gola, smirio je i zakucao u mrežu za prolaz i pobedu.