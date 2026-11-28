Put od totalnog beznađa, revoltirane publike i teških poraza do današnjeg optimizma i borbenog tima bio je sve samo ne ravan. Iz perspektive godinu dana kasnije, mnogo je jasnije kako je pukla crno-bela bajka koja je trajala četiri sezone i kakav je put Partizan morao da pređe da bi ponovo pronašao kakav takav mir, pre svega u svlačionici.

Kada se strasti barem donekle slegnu, jasno je da se odlazak verovatno najboljeg trenera svih vremena iz kluba u kojem je ponikao i najtrofejnijeg stratega u istoriji Evrolige, ujedno i njegov prvi odlazak usred sezone u karijeri, nije dogodio preko noći. Iako su potpuni detalji onoga što se dešavalo iza zatvorenih vrata ostali nepoznati široj javnosti i možda će takvi i ostati osim ako sam Obradović jednog dana ne odluči da ih obelodani, znakovi pucanja bili su jasno vidljivi svima koji su pomno pratili dešavanja u Humskoj.

Prve ozbiljnije pukotine mogle su da se naslute još sredinom prošlog novembra u Vilerbanu na meču protiv Asvela. Partizan je tada bio na skoru 4–6, a duel sa timom koji je po svemu prikazanom bio ubedljivo najlošiji u takmičenju i uz to drastično oslabljen, svi su videli kao idealnu priliku za izlazak iz krize. Umesto toga, usledio je neočekivan poraz, ali još više izdanje ekipe koje je toliko iznerviralo Obradovića da je novinarki Arene Sport uputio jednu od najžešćih izjava u karijeri. Poručio je da su počeli utakmicu na nedopustiv i sraman način, da se igrači ponašaju nenormalno i da ne razmišljaju o utakmici, dodavši uz nevericu: „Kada sam ušao u svlačionicu, svi su na telefonima.”

Već tada je bilo očigledno da na relaciji pojedinih igrača i trenera nešto ozbiljno ne funkcioniše i da ono što Obradović govori neke jednostavno nije zanimalo u potrebnoj meri. Neposredno pred duel sa Asvelom, Tajrik Džons je prijavio bol zbog kojeg nije mogao da igra, odluka koja se strategu crno-belih nije svidela, ali ju je ispoštovao. Dan posle poraza u Francuskoj oglasio se i predsednik kluba Ostoja Mijailović za Sportklub, poručivši da će Obradović uvek imati njegovo poverenje dok su obojica u klubu, da su padovi mogući tokom sezone i da će o narednim potezima razgovarati sa saradnicima, a ne sa medijima.

Obradović na aerodromu Nikola Tesla (© Starsport)

Naredni dani protekli su u znaku Džabarija Parkera, koji je propustio gostovanje Asvelu zbog porodične tragedije, ali se vratio na vreme za duel sa Fenerbahčeom. Kao nekadašnji drugi pik na draftu i doveden kao najveće pojačanje, trebalo je da bude prekretnica sezone. Međutim, na jutro utakmice prijavio je medicinskom osoblju bol u butini i nije bio spreman da igra, dok je i Vanja Marinković imao bolove u leđima. Usledio je novi težak poraz u kojem Partizan u pojedinim trenucima nije ni postojao na terenu, a Obradović je ponovo insistirao na disciplini i poštovanju pravila, dajući primer time što ni sam ne nosi telefon na treninge i zajedničke obroke, uz otvoreno priznanje posle meča da ne zna zašto Parker nije igrao.

Kratak predah dogodio se u ABA ligi protiv Studentskog centra, gde je Parker konačno prvi put zablistao pred put u Atinu. Ipak, usledila je noć iz horor filmova protiv Panatinaikosa i konačna kap koja je prelila čašu. Tokom nestvarne serije domaćina od 25:0, Obradović je samo seo na stolicu i bez reakcije ispratio kraj utakmice. Odmah posle meča obavestio je stručni štab da podnosi ostavku, što nije saopštio igračima u prvi mah, a potom svoj stav izneo i upravi sa Ostojom Mijailovićem i ponovio ga dan kasnije u hotelu.