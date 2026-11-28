Partizanova godina posle Obradovića: Penjaroja uspeo nemoguće, a Žoc ponovo napada vrh Evrope
Vreme čitanja: 11min | sub. 28.11.26. | 08:00
Pubilika ponovo veruje crno-beloj ekipi na parketu posle odlaska koji je izazvao zemljotres u Evropi
Tačno je godinu dana otkako je srpsku i evropsku košarku pogodio zemljotres kakav ovaj sport ne pamti. Na današnji dan, 28. novembra prošle godine, završeni su maratonski sastanci u Humskoj bez belog dima, a Željko Obradović je definitivno prelomio — povratka nema. Odluka doneta posle košmarne noći u Atini i nestvarne serije Panatinaikosa od 25:0 postala je konačna, uprkos tome što je samo dan ranije, 27. novembra, na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla” viđen čudesni doček kada se spontano sjatilo nekoliko hiljada navijača Partizana kako bi ga razuverilo i odgovorilo od neopozive ostavke. Baš ta konstrukcija neopoziva je takođe bila problematična jer se pojavila na sajtu Partizana, kasnije povlačena, ali sve se završilo tako što najtrofejniji i najbolji trener svih vremena u evropskoj košarci više nije u klubu u kojem je sve počeo još davne 1991. godine gde je osvojio svoju prvu titulu prvaka Evrope.
Godinu dana kasnije, košarkaška mapa Evrope izgleda potpuno nadrealno. Željko Obradović se vratio u Atinu, preuzeo je klupu Panatinaikosa i danas je glavni favorit za osvajanje Evrolige. S druge strane, Partizan Mozzart Bet, za koji su mnogi pre dvanaest meseci verovali da klizi u potpuni raspad, stoji na sjajnih osam pobeda i šest poraza u Evroligi, predvođen Đoanom Penjarojom koji je produžio ugovor i stekao poverenje i poštovanje navijača predanim i poštenim radom, dok se sa druge strane posle svega Ostoja Mijailović povukao i punih godinu dana ne prisustvuje utakmicama Partizana u Beogradu jer je i dalje na meti uvreda navijača koji su ga okarakterisali kao glavnog krivca.
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Put od totalnog beznađa, revoltirane publike i teških poraza do današnjeg optimizma i borbenog tima bio je sve samo ne ravan. Iz perspektive godinu dana kasnije, mnogo je jasnije kako je pukla crno-bela bajka koja je trajala četiri sezone i kakav je put Partizan morao da pređe da bi ponovo pronašao kakav takav mir, pre svega u svlačionici.
Kada se strasti barem donekle slegnu, jasno je da se odlazak verovatno najboljeg trenera svih vremena iz kluba u kojem je ponikao i najtrofejnijeg stratega u istoriji Evrolige, ujedno i njegov prvi odlazak usred sezone u karijeri, nije dogodio preko noći. Iako su potpuni detalji onoga što se dešavalo iza zatvorenih vrata ostali nepoznati široj javnosti i možda će takvi i ostati osim ako sam Obradović jednog dana ne odluči da ih obelodani, znakovi pucanja bili su jasno vidljivi svima koji su pomno pratili dešavanja u Humskoj.
Prve ozbiljnije pukotine mogle su da se naslute još sredinom prošlog novembra u Vilerbanu na meču protiv Asvela. Partizan je tada bio na skoru 4–6, a duel sa timom koji je po svemu prikazanom bio ubedljivo najlošiji u takmičenju i uz to drastično oslabljen, svi su videli kao idealnu priliku za izlazak iz krize. Umesto toga, usledio je neočekivan poraz, ali još više izdanje ekipe koje je toliko iznerviralo Obradovića da je novinarki Arene Sport uputio jednu od najžešćih izjava u karijeri. Poručio je da su počeli utakmicu na nedopustiv i sraman način, da se igrači ponašaju nenormalno i da ne razmišljaju o utakmici, dodavši uz nevericu: „Kada sam ušao u svlačionicu, svi su na telefonima.”
Već tada je bilo očigledno da na relaciji pojedinih igrača i trenera nešto ozbiljno ne funkcioniše i da ono što Obradović govori neke jednostavno nije zanimalo u potrebnoj meri. Neposredno pred duel sa Asvelom, Tajrik Džons je prijavio bol zbog kojeg nije mogao da igra, odluka koja se strategu crno-belih nije svidela, ali ju je ispoštovao. Dan posle poraza u Francuskoj oglasio se i predsednik kluba Ostoja Mijailović za Sportklub, poručivši da će Obradović uvek imati njegovo poverenje dok su obojica u klubu, da su padovi mogući tokom sezone i da će o narednim potezima razgovarati sa saradnicima, a ne sa medijima.
Naredni dani protekli su u znaku Džabarija Parkera, koji je propustio gostovanje Asvelu zbog porodične tragedije, ali se vratio na vreme za duel sa Fenerbahčeom. Kao nekadašnji drugi pik na draftu i doveden kao najveće pojačanje, trebalo je da bude prekretnica sezone. Međutim, na jutro utakmice prijavio je medicinskom osoblju bol u butini i nije bio spreman da igra, dok je i Vanja Marinković imao bolove u leđima. Usledio je novi težak poraz u kojem Partizan u pojedinim trenucima nije ni postojao na terenu, a Obradović je ponovo insistirao na disciplini i poštovanju pravila, dajući primer time što ni sam ne nosi telefon na treninge i zajedničke obroke, uz otvoreno priznanje posle meča da ne zna zašto Parker nije igrao.
Kratak predah dogodio se u ABA ligi protiv Studentskog centra, gde je Parker konačno prvi put zablistao pred put u Atinu. Ipak, usledila je noć iz horor filmova protiv Panatinaikosa i konačna kap koja je prelila čašu. Tokom nestvarne serije domaćina od 25:0, Obradović je samo seo na stolicu i bez reakcije ispratio kraj utakmice. Odmah posle meča obavestio je stručni štab da podnosi ostavku, što nije saopštio igračima u prvi mah, a potom svoj stav izneo i upravi sa Ostojom Mijailovićem i ponovio ga dan kasnije u hotelu.
Kada je 26. novembra objavljena vest o neopozivoj ostavci, uz pismo na zvaničnom sajtu kluba u kojem je istakao da je došao trenutak da preuzme odgovornost za sve loše stvari te sezone i potpisao se rečima: „Uvek jedan od vas, večno zahvalan.”
Delovalo je da je kraj tu. Ipak, usledila je najžešća reakcija navijača ikada viđena na ovim prostorima: hitna sednica Upravnog odbora 27. novembra na kojoj je ostavka odbijena, dolazak navijača na aerodrom „Nikola Tesla”, razgovori 28. novembra bez pomaka uz ozvaničenje odlaska sportskog direktora Zorana Savića, a potom i subota ispred Beogradske arene. Tada su navijači, dok je na sajtu kluba objava o Obradovićevom konačnom odgovoru povlačena pa vraćana, sprečili održavanje treninga koji je trebalo da vode Aca Matović i Mirko Ocokoljić, pokušali da uđu na parket dok nije intervenisala policija, a situaciju je smirio Vanja Marinković priznanjem da ni igrači ne znaju šta se tačno dešava.
Ono što je usledilo posle definitivnog rastanka verovatno je nezabeleženo u istoriji košarke. Publika se potpuno okrenula protiv igrača i kluba, stvarajući atmosferu u kojoj je svaki izlazak na teren nosio ogroman pritisak.
U takvoj situaciji, uprava je povukla potez koji je dugo čekan. Za trenera je imenovan Đoan Penjaroja, stručnjak koji je bio želja Ostoje Mijailovića još 2020. godine kada je klub napustio Andrea Trinkijeri. Španac je prihvatio najteži posao u Evropi, ali početak nije bio bajkovit.
Partizan je postao vreća za udaranje. Nizali su se katastrofalni porazi od 20 i 30 razlike iz kola u kolo, igra nije postojala, a činilo se da će sezona završiti u potpunom beznađu.
A onda se dogodilo nešto potpuno neočekivano. Penjaroja je pročistio svlačionicu i sklonio Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa, igrače koji su se u finišu Obradovićevog mandata našli u središtu problema.
Od tog trenutka, Partizan je polako počeo da liči na ekipu. Iako je sezona rezultatski bila završena i trofeji su izostali, crno-beli su nanizali sedam pobeda u Evroligi i u polufinalu ABA lige deklasirali Crvenu zvezdu. Penjaroja je počeo da dobija poverenje navijača koji su prethodno bili potpuno okrenuti protiv tima.
Ni leto nije bilo bajno. Način na koji je Obradović otišao izazvao je velike reakcije u košarkaškim krugovima, pa mnogi igrači nisu hteli da dolaze u Partizan jer nisu verovali da klub može da bude stabilna sredina — što je i sam Penjaroja rekao u intervjuu za Mozzart Sport.
Zbog toga mnogi nisu verovali u novi tim, ali je napravljena borbena ekipa. Tačno godinu dana od odlaska Obradovića i burnih novembarskih dana, Partizan igra sjajnu košarku i u Evroligi ima osam pobeda i šest poraza. Penjaroja je produžio ugovor, dok se Željko Obradović vratio u Atinu, preuzeo Panatinaikos i danas je glavni favorit za osvajanje Evrolige.
Da li će se ponovo nekada Obradović vratiti. Čini se nemoguće, ali ko je očekivao njegov povratak 2021. godine? Ono što možemo da konstatujemo da je Željko Obradović najveća legenda Partizana, čovek koji je transformisao klub na svim nivoima preko noći, da će uvek biti mrlja na istoriji kluba način na koji je otišao, ali da se život nastavio i posle njega i to na neočekivan način gde španski trener dobija poverenje svih koji gledaju neke nove momke u crno-belom dresu.