Borusija Menhengladbah povela je u 27. minutu posle velike inicijative u Bremenu, tako da je ostalo još nešto više od 15 minuta da se nešto desi i da se zaokruži i ovaj par. Verder je napadao i tražio izjednačenje, da bi Dinkči postigao lep gol, kada je u 38. minutu sa ivice kaznenog pogodio od stativu za izjednačenje, ujedno i prolaz ovog para – pa i celog tiketa.

Inače, Mozzart Relax izvukao je sve koji su igrali na Borusiju Menhengladbah. Vodili su 3:1 u jednom trenutku, tako da je tu zaokružena dvojka i to zbog našeg benefita! Verder je uspeo da izjednači u nadoknadi i meč se završio 3:3, ali ko je igrao dvojku, nije morao da brine jer je ona već prošla na dva gola razlike. Pa i kada je bilo 1:1 na poluvremenu, GG3+ je već prošao.

Što se ostalih parova tiče, sve je došlo glat. Golovi su padali u Švajcarskoj, na mečevima U21 kod Engleza, gde je tek bila prava goleada, a sva tri para holandskog drugog ranga takođe su ispoštovala.

Možda je bilo malo štucavica na meču MVV - PSV 2, gde je dugo bilo 0:0, međutim kao i na Verderu, pali su golovi kada je bilo potrebno i par je prošao. Kao i ceo tiket.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.