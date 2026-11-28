Pukla je lopta u Sofiji, gde su snage odmerili Lokomotiva i Slavija, obe ekipe iz istog grada, u jednom derbiju. Očekivala se tvrda utakmica, ali makar barem po jedan gol u oba poluvremena. Odlična igra i odlična kvota bila je na tom meču, pa je samo bilo potrebno da se otvori utakmica u glavnom gradu Bugarske. Da je taj jedan gol pao u prvom, verovatno bi u drugom bilo daleko bolje, međutim od toga nije bilo ništa, na nesreću našeg igrača.

Na kraju, gol nije pao uopšte na ovoj utakmici, koja je završena zakucano 0:0. Prava šteta jer je dobitak bio vrhunski, a sve ostalo je prošlo kako treba.

Ostalih šest parova jeste bila malo gurka, kao na primer IMT koji je u završnim minutima dao golove, mada kada se sve pogledalo, zeleni se. Sem te utakmice u Sofiji...

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