Košarkaši Dalas Maveriksa ostvarili su veliki preokret u NBA kupu i savladali Finiks Sanse rezultatom 113:109, a apsolutni junak večeri bio je Kuper Fleg, koji je odigrao utakmicu kakva nije viđena u istoriji lige.

Mladi as Dalasa isporučio je 34 poena, osam asistencija, sedam skokova, pet ukradenih lopti i četiri blokade za 42 minuta na parketu, zastavši na samo jednoj rampi od čuvenog „5x5” učinka. Prema saopštenju Maveriksa, Fleg je postao prvi igrač od sezone 1973/74, od kada se zvanično beleže ukradene lopte i blokade, koji je u jednom meču spojio najmanje 34 poena, sedam skokova, osam asistencija, pet ukradenih lopti i četiri blokade — podvig koji nisu uspeli da ostvare ni Majkl Džordan, Lebron Džejms niti Viktor Vembanjama.