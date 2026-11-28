As Dalasa imao nikada viđenu statistiku u NBA ligi
Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 06:44
Ovakav podvik nisu imali ni Džordan, Lebron...
Košarkaši Dalas Maveriksa ostvarili su veliki preokret u NBA kupu i savladali Finiks Sanse rezultatom 113:109, a apsolutni junak večeri bio je Kuper Fleg, koji je odigrao utakmicu kakva nije viđena u istoriji lige.
Mladi as Dalasa isporučio je 34 poena, osam asistencija, sedam skokova, pet ukradenih lopti i četiri blokade za 42 minuta na parketu, zastavši na samo jednoj rampi od čuvenog „5x5” učinka. Prema saopštenju Maveriksa, Fleg je postao prvi igrač od sezone 1973/74, od kada se zvanično beleže ukradene lopte i blokade, koji je u jednom meču spojio najmanje 34 poena, sedam skokova, osam asistencija, pet ukradenih lopti i četiri blokade — podvig koji nisu uspeli da ostvare ni Majkl Džordan, Lebron Džejms niti Viktor Vembanjama.
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Dalas je tokom susreta gubio i sa 21 poenom razlike, a u poslednju četvrtinu ušao je sa minusom od 17 poena, ali je bez Kajrija Irvinga u sastavu režirao furiozan povratak. Upravo je Fleg u samoj završnici preuzeo odgovornost i nizom ključnih poteza slomio otpor rivala.
Posle prošlosezonskog priznanja za rukija godine, devetnaestogodišnji Fleg nastavlja strelovit uspon u sezoni 2026/27, u kojoj kroz 18 ligaških utakmica beleži prosečno 24,8 poena, 6,3 skoka, 6,8 asistencija i 1,9 ukradenih lopti. Pobedom nad Finiksom Maveriksi su stigli do skora 12–7 i sa maksimalnim učinkom 4–0 u grupnoj fazi izborili plasman u nokaut fazu NBA kupa.