Jeste nula, ali ovakvu Srbiju želimo da gledamo

Naravno da niko ne može da bude srećan i zadovoljan što je upisan još jedan poraz, što u koloni bodova stoji nula posle četiri kola, ali ovo večeras neka bude ta slamka koja smo tražili, da se za nju uhvatimo, jer ovo je Srbija koju možemo da gledamo. Za razliku od one iz Minhena.

Sledi pauza do novembra i dve poslednje utakmice, sa Nemačkom u Beogradu i Grčkom u Volosu. Još postoje šanee da se Orlovi nađu makar u baražu za opstanak u Ligi nacija A.

Ponovo je Veljko Paunović, kao što je najavio, napravio dosta promena u timu. A, večeras je dobio dvojicu novih igrača za godine koje dolaze: Mihajla Cvetkovića, koji je bio sjajan i bacio je rukavicu u lice starijim kolegama u špicu za naredne utakmice, kao i Stefana Gudelja, koji je mimo svih očekivanja dobio priliku da debituje kao starter i svoj deo posla je odradio odlično. U jednom momentu je poneo loptu maltene do šesnaesterca Holandije i stvorio kolosalnu šansu Cvetkoviću, sve pomalo nalik kojegi sa druge strane odbrane, Strahinji Pavloviću.

Prvo poluvreme je bilo da čovek vikne: „Dajte toga još malo, Orlovi“. Srbija je najzad u Ligi nacija izgledala kao tim koji se stvarno takmiči, a ne statira na terenu ili juri rezultatski minus. Jeste ga imala i večeras, ali vrlo kratko, svega pet minuta.

Ono što je Paunović najavio uoči utakmice, najzad je dobilo realizaciju na terenu: Srbije je stala u defanzivni blok, jer je, ipak, igrala na terenu jače od sebe, ali daleko od golmana, nije bila u njegovom krilu kao u Minhenu tri večeri ranije. A, kada bi uzeli loptu, Orlovi su uspevali da sa njom krenu napred. Jeste to izgledalo trapavo u prvih 20-ak minuta, vazda je nedostajao neki centimetar tačnog dodavanja ili bi fudbal „zapeo“ za nogu, ali se videlo da bi nešto moglo iz toga da se izrodi.

Plesao je terenom kapiten Dušan Tadić. Prija mu holandski vazduh čak i kada igra protiv Lala. U 26. minutu Tadić i Samardžić su skovali prvu dobru priliku, koju je propustio Cvetković. A, kazna je stigla četiri minuta kasnije, udarac Kopmajnersa iz slobodnog udarca prošao je pored Terzića i uhvatio nespremnog Milinkovića-Savića.

Usledila je dobra reakcija celog tima, kakvu bismo uvek poželeli da vidimo – Srbija je krenula da igra, da drži loptu, da gradi akcije sa više od „dva i po dodira“ na protivničkoj polovini. Iz takve, koju je počeo Tadić, gurnuo Terziću za centaršut, a ovaj našao Cvetkovića, Orlovi su izjednačili.

I do kraja poluvremena opasan je bio samo Paunovićev tim. Veliku šansu imao je Pavlović posle još jednog majstorskog Tadićevog dodavanja, ali je u poslednjem trenutku lopta pobegla sa noge štoper Srbije, ispred kojeg je bio samo golman holandskog tima.

Čak je i statistika posle prvog poluvremena bila prijatna za oko: jeste domaćin imao veći posed i više šuteva na gol (u okvir tek 2:1), ali je Srbija imala dve velike šanse i mogla da vodi posle 45 minuta igre.

A, mogla je da povede i čim je lopta krenula sa centra u nastavku: Gudelj je povukao loptu daleko od svog gola i stvorio šansu Cvetkoviću, koji je driblingom bacio rivala na zemlju i kada se očekivala egzekucija – promašio je gol.

U dva navrata sevnuli su udarci Lazara Samardžića, na jedan odbitak je Terzić očajno reagovao maltene na petercu. Probao je Cvetković potom i jednom sa distance, golman je morao da se ispruži da bi odbranio...

A, onda je u 66. minutu kapiten Tadić izašao iz igre i Srbija je počela da se povlači. Praktično je pozivala Holandiju da je napadne i kazna je stigla malo posle toga i to je Zirkze na gol-liniji samo ćušnuo fudbal u mrežu.

Primljeni gol je vratio Srbiju na podešavanja pre toga, ponovo je krenula napred, krenula po gol, po izjednačenje, po bod. Igrala se viktorija oko šesnaesterca Holandije u poslednjih pet minuta... Šteta što projektil Nemanje Gudelja u 92. minutu nije završio u mreži. Bilo bi zasluženo.

HOLANDIJA – SRBIJA 2:1 (1:1)

/Kopmajners 30, Zirkze 72 – Cvetković 35/

Stadion: Filips stadion

Sudija: Donatas Rumšas (Litvanija)

HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven – Gravenberh (od 59. Zekijel), Ferman (od 59. Hato), Rejnders (od 82. Timber) - Samervil, Merdink (od 46. Zirkze), Lang (od 58. Van Bomel).

SRBIJA (5-3-2): VMS - Nedeljković, S. Gudelj (od 78. N. Gudelj), Babić, Pavlović, Terzić (od 74. Kostić) - Lukić, Stanković (od 66. Maksimović), Samardžić (od 73. Živković) – Tadić (od 66. Jović), Cvetković.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Nedelja

GRUPA 2

Grčka - Nemačka 0:0

Holandija - Srbija 2:1 (1:1)

/Kopmajners 30, Zirkze 72 – Cvetković 35/