Jeste povratnik, ali nije Lala! Nikola Drinčić na klupi Radničkog

Baš kao što smo javili u nedelju kasno uveče, Lalatovićevo ime jeste bilo prvo koje je bačeno u opticaj odmah nakon odluke da se menja trener. Prema nekim informacijama, došlo je i do kontakata između dve strane, ali ne i do dogovora. Na Čairu su navodno bili svesni da bi dobili šok terapiju koju priželjkuju, ali ne i stabilnost na duži rok.

Da li će nju imati sa popularnim Drinom, ostaje da se vidi, tek ne treba smetnuti s uma da govorimo o dvojici od trojice najdugovečnijih trenera na Čairu u desetogodišnjem mandatu aktuelnog rukovodstva kluba. Lalatović je jedini koji je izdržao na klupi celu jednu sezonu (onu vicešampionsku 2018/19), a samo je još Radoslav Batak imao veći kontinuitet od Nikola Drinčića, koji je na klupi bio od jula 2024. do marta 2025. godine i vodio je Nišlije na 27 takmičarskih mečeva.

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U prvom delu tog mandata sve je išlo kao u snu, Radnički je bio hit jesenjeg dela sezone sve do poslednje reprezentativne pauze, nakon čega je finiširao polusezonu sa pet uzastopnih poraza. Nakon zimske pauze, četiri boda u prva dva kola, pa samo jedan u naredna četiri i tada je došlo do razlaza.

Drinčić je nakon toga imao još samo vrlo kratku epizodu u kruševačkom Napretku. Preuzeo ga je pred zimske pripreme prošle sezone, u gotovo bezizlaznoj situaciji na tabeli i već nakon tri poraza u uvodna tri kola – otišao iz kluba. Posvetio se školovanju za UEFA PRO licencu, a sada će se ponovo okušati u klubu koji mu je pružio prvu pravu trenersku priliku na velikoj sceni, pošto je prethodno vodio Zemun u Srpskoj ligi i bio deo stručnog štaba IMT-a.

Iz perioda kada je radio na Čairu, u ekipi su i dalje Radomir Milosavljević, Uroš Vitas, Stefan Nikolić, te dvojica trenutno rezervnih golmana – Strahinja Manojlović i Dejan Stanivuković.