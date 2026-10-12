Jeste povratnik, ali nije Lala! Nikola Drinčić na klupi Radničkog

Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 17:32
Nišlije izabrale naslednika Marka Neđića
Jeste član vicešampionske generacije Radničkog. Jeste i isti taj temperament. Jeste, biće mu ovo već drugi put da se vraća na Čair. Ali, nije Nenad Lalatović. Već, njegov omiljeni fudbaler, među onima koje je trenirao (bar je tako više puta sam isticao).
Nikola Drinčić biće novi-stari trener Nišlija, zameniće na klupi Marka Neđića, sa kojim je u ponedeljak pre podne i formalno raskinut ugovor, a debitovaće već u petak, na gostovanju Radniku u Surdulici – saznaje Mozzart Sport iz pouzdanih izvora.
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Baš kao što smo javili u nedelju kasno uveče, Lalatovićevo ime jeste bilo prvo koje je bačeno u opticaj odmah nakon odluke da se menja trener. Prema nekim informacijama, došlo je i do kontakata između dve strane, ali ne i do dogovora. Na Čairu su navodno bili svesni da bi dobili šok terapiju koju priželjkuju, ali ne i stabilnost na duži rok.
Da li će nju imati sa popularnim Drinom, ostaje da se vidi, tek ne treba smetnuti s uma da govorimo o dvojici od trojice najdugovečnijih trenera na Čairu u desetogodišnjem mandatu aktuelnog rukovodstva kluba. Lalatović je jedini koji je izdržao na klupi celu jednu sezonu (onu vicešampionsku 2018/19), a samo je još Radoslav Batak imao veći kontinuitet od Nikola Drinčića, koji je na klupi bio od jula 2024. do marta 2025. godine i vodio je Nišlije na 27 takmičarskih mečeva.
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U prvom delu tog mandata sve je išlo kao u snu, Radnički je bio hit jesenjeg dela sezone sve do poslednje reprezentativne pauze, nakon čega je finiširao polusezonu sa pet uzastopnih poraza. Nakon zimske pauze, četiri boda u prva dva kola, pa samo jedan u naredna četiri i tada je došlo do razlaza.
Drinčić je nakon toga imao još samo vrlo kratku epizodu u kruševačkom Napretku. Preuzeo ga je pred zimske pripreme prošle sezone, u gotovo bezizlaznoj situaciji na tabeli i već nakon tri poraza u uvodna tri kola – otišao iz kluba. Posvetio se školovanju za UEFA PRO licencu, a sada će se ponovo okušati u klubu koji mu je pružio prvu pravu trenersku priliku na velikoj sceni, pošto je prethodno vodio Zemun u Srpskoj ligi i bio deo stručnog štaba IMT-a.
Iz perioda kada je radio na Čairu, u ekipi su i dalje Radomir Milosavljević, Uroš Vitas, Stefan Nikolić, te dvojica trenutno rezervnih golmana – Strahinja Manojlović i Dejan Stanivuković.