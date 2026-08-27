UŽIVO: Partizan - Hetafe 0:0

čet. 27.08.26. | 19:43

Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa stadiona u Humskoj

REVANŠ PLEJ-OFA ZA LIGU KONFERENCIJE

Partizan - Hetafe, 21.00 (Arena Premijum 1)

Stadion: FK Partizan

Sudija: Urs Šnajder (Švajcarska)

Partizan (4-2-3-1): Krunić – Roganović, Simić, Milić, Samson – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že
Hetafe (5-3-2): Sorija - Femenija, Sazonov, Đene, Romero, Mohika - Terats, Frančo, Mangala - Satrijano, Unal
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