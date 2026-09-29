Jokana na promociji odmah pitali o politici: Ovo je Šaćirijev tim više nego moj
Vreme čitanja: 3min | uto. 29.09.26. | 14:55
Srpskom treneru zamerili što je radio u Rusiji, klupsko rukovodstvo stalo u njegovu zaštitu
Slaviša Jokanović je danas promovisan kao novi šef stručnog štaba u švajcarskom Bazelu. I odmah je dočekan nefudbalskim stvarima.
Prvo pitanje za srpskog stručnjaka na konferenciji za medije bilo je političko. Švajcarski novinar ga je pitao zašto je prihvatio ponudu moskovskog Dinama 2022. kada je Rusija u to vreme već vršila agresiju na Ukrajinu.
Izabrane vesti
Jokanović je imao kratak i jasan odgovor.
“Pre svega, nisam politička već fudbalska osoba. Radio sam u Dubaiju, radio sam i u Izraelu. Za svaki od tih poslova bismo mogli da pričamo o politici. Ali radije ne bih, jer moj posao je da budem trener.”
U tom momentu je uskočio Bazelov direktor Andreas Herman i stavio tačku na političke teme.
“Slaviša Jokanović je kosmopolita. Kada je odlazio u Moskvu, u tom momentu je delovalo da će se rat brzo završiti”.
Reč je imao i predsednik kluba i većinski vlasnik David Degen. I objasnio da nije uticao na dolazak Jokanovića u Švajcarsku.
“Nisam bio umešan u potragu za novim trenerom. Juče sam se upoznao sa Jokanovićem. Proces potrage za novim trenerom se odužio jer su mnogi faktori morali da budu uzeti u obzir. Septembar nikada nije dobar termin za traženje novog trenera. Ali mi smo uspeli da pronađemo iskusnog i dokazanog trenera”.
Jokanović gleda sa optimizmom na početak nove trenerske avanture.
“Svi znaju šta je Bazel. Najveći klub u Švajcarskoj. Znam da ima mnogo navijača i da će me oni pratiti s posebnom pažnjom, ali spreman sam. Upoznat sam da ekipa ima mnogo talenta i moj prvi cilj je da ih bolje organizujem. Moraćemo da imamo jasan stil u igri sa i bez lopte. Moramo da budemo pametniji. Postižemo dosta golova, ali moramo da budemo čvršći pozadi. Naravno, cilj je da budemo što agresivniji i ostavimo srce na terenu”.
Prva zvezda Bazela je Džerdan Šaćiri…
“On je neverovatna osoba. Poštujem ga i nadam se dobrom odnosu. Trebalo bi da gura sebe više u prvi plan i da ostane nosilac igre. Ovo je trenutno više njegov nego moj tim”.
Ugovor je potpisan samo do kraja sezone…
“Naravno da se pripremam da ostanem duže. Bazel mi je nudio i duži ugovor, ali sam za početak hteo da se međusobno malo bolje upoznamo. Mislim da je ovo najpoštenije rešenje za sve. Želim da napravim neki uspeh, a onda ćemo videti šta nosi budućnost”.
Potvrdio je i da će imati bonus za trofeje…
“Da, imam bonus za osvajanje titule. Ali, pošto smo u Švajcarskoj, o takvim stvarima se ne raspravlja javno. Mislim da ne bi trebalo da se sada bavimo dužinom ugovora, novcem i bonusima”.
Jokanoviću će jedan od pomoćnika biti i Jovan Damjanović, a zahtevaće da službeni jezik na treninzima bude engleski.
“Doveo sam sa sobom trojicu ljudi u stručni štab, a jedan od njih govori nemački jezik. Otvoren sam za saradnju i sa ljudima iz prethodnog stručnog štaba jer su mi potrebni svi kvalitetni ljudi. Voleo bih i ja da naučim nemački, ali trenutno imamo preča posla. Bolje da vam ne kažem koja mi je omiljena reč na nemačkom, ali znam i da kažem dobro jutro, dobar dan i dobro veče”.