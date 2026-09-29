Jokana na promociji odmah pitali o politici: Ovo je Šaćirijev tim više nego moj

Jokanović je imao kratak i jasan odgovor.

“Pre svega, nisam politička već fudbalska osoba. Radio sam u Dubaiju, radio sam i u Izraelu. Za svaki od tih poslova bismo mogli da pričamo o politici. Ali radije ne bih, jer moj posao je da budem trener.”

U tom momentu je uskočio Bazelov direktor Andreas Herman i stavio tačku na političke teme.

“Slaviša Jokanović je kosmopolita. Kada je odlazio u Moskvu, u tom momentu je delovalo da će se rat brzo završiti”.

Reč je imao i predsednik kluba i većinski vlasnik David Degen. I objasnio da nije uticao na dolazak Jokanovića u Švajcarsku.

“Nisam bio umešan u potragu za novim trenerom. Juče sam se upoznao sa Jokanovićem. Proces potrage za novim trenerom se odužio jer su mnogi faktori morali da budu uzeti u obzir. Septembar nikada nije dobar termin za traženje novog trenera. Ali mi smo uspeli da pronađemo iskusnog i dokazanog trenera”.

Jokanović gleda sa optimizmom na početak nove trenerske avanture.

“Svi znaju šta je Bazel. Najveći klub u Švajcarskoj. Znam da ima mnogo navijača i da će me oni pratiti s posebnom pažnjom, ali spreman sam. Upoznat sam da ekipa ima mnogo talenta i moj prvi cilj je da ih bolje organizujem. Moraćemo da imamo jasan stil u igri sa i bez lopte. Moramo da budemo pametniji. Postižemo dosta golova, ali moramo da budemo čvršći pozadi. Naravno, cilj je da budemo što agresivniji i ostavimo srce na terenu”.

Prva zvezda Bazela je Džerdan Šaćiri…

“On je neverovatna osoba. Poštujem ga i nadam se dobrom odnosu. Trebalo bi da gura sebe više u prvi plan i da ostane nosilac igre. Ovo je trenutno više njegov nego moj tim”.

Ugovor je potpisan samo do kraja sezone…

“Naravno da se pripremam da ostanem duže. Bazel mi je nudio i duži ugovor, ali sam za početak hteo da se međusobno malo bolje upoznamo. Mislim da je ovo najpoštenije rešenje za sve. Želim da napravim neki uspeh, a onda ćemo videti šta nosi budućnost”.

Potvrdio je i da će imati bonus za trofeje…

“Da, imam bonus za osvajanje titule. Ali, pošto smo u Švajcarskoj, o takvim stvarima se ne raspravlja javno. Mislim da ne bi trebalo da se sada bavimo dužinom ugovora, novcem i bonusima”.

Jokanoviću će jedan od pomoćnika biti i Jovan Damjanović, a zahtevaće da službeni jezik na treninzima bude engleski.

“Doveo sam sa sobom trojicu ljudi u stručni štab, a jedan od njih govori nemački jezik. Otvoren sam za saradnju i sa ljudima iz prethodnog stručnog štaba jer su mi potrebni svi kvalitetni ljudi. Voleo bih i ja da naučim nemački, ali trenutno imamo preča posla. Bolje da vam ne kažem koja mi je omiljena reč na nemačkom, ali znam i da kažem dobro jutro, dobar dan i dobro veče”.