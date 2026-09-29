Šek bez zadrške: Dobiću kritike - evropska košarka je malo bolja od NBA

19.00: (2,40) Žalgiris (15,0) Olimpijakos (1,70)

Šek je do sada samo jednom gledao košarkašku utakmicu u Evropi, ali mu je i to bilo dovoljno da zapamti atmosferu.

“Bio sam samo na jednoj utakmici u Evropi i bilo je ludo. Zato želim da vidim koliko će ova utakmica biti intenzivna i luda. Znam da igraju 36 utakmica i znam da je evropska košarka malo bolja od NBA košarke. Znam da ću dobiti mnogo kritika zbog toga što sam ovo rekao, ali ovde svi momci igraju jako svih 36 utakmica. Imamo igrače u NBA koji se pomalo opuste sve do Ol-star utakmice ili plej-ofa, ili čega već. Zato znam da će večeras biti i nekoliko tuča na utakmici. Igraju protiv šampiona i ovo im je prva utakmica kod kuće. Zato se zaista radujem”.

Poruka nekadašnjeg MVP-a NBA lige bila je sasvim jasna, da ga posebno privlači intenzitet evropske košarke. O'Nil će u Kaunasu imati priliku da izbliza vidi i Jonasa Valančijunasa, koji se ovog leta vratio u Žalgiris posle duge NBA karijere i poslednje epizode u Denver Nagetsima.

“Definitivno se sećam da sam ga gledao u NBA. Mislim da je u ligi proveo 14 godina. Ja sam van lige možda 14 godina, ali on je zaista veoma stabilan igrač. Zna kako da koristi telo. Može da postiže poene oko koša kad god poželi. Ponavljam, svi igrači koji su došli iz ove male zemlje veoma su dobri igrači. Govorim o momcima koji su bili baš dobri, a imali ste čak i neke koji su bili u samom vrhu. Sećam se Šarunasa Marčuljonisa. Marčuljonis je bio veoma dobar igrač. Big Z, Zidrunas Ilgauskas, bio je zaista sjajan igrač. Tako da Valančijunas definitivno zna da igra košarku”.

O'Nil je upitan šta je, iz njegovog iskustva, potrebno za stvaranje šampionske ekipe.

“Kao prvo, morate da dovedete jednog ili dvojicu sjajnih igrača, a onda oko njih popunite ekipu. Potreban vam je specijalista za odbranu. Potreban vam je... Hteo sam da kažem vrhunski šuter, ali svi iz Litvanije umeju da šutiraju. I jednostavno morate da želite to više od svih ostalih. Zato sve počinje od vere. Ako verujete da možete da pobedite, onda definitivno možete da pobedite. Ali mislim da sve počinje time da imate jednog ili dvojicu igrača koji su za nivo iznad svih ostalih”.

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Posebno mesto tokom boravka u Litvaniji Šek je ostavio za Arvidasa Sabonisa. Njih dvojica sastajala su se tokom NBA karijera, kada je O'Nil predvodio Los Anđeles Lejkerse, a Sabonis igrao za Portland Trejl Blejzerse.

“Očekujem zagrljaj. Veliki zagrljaj. Kada igrate toliko dugo koliko smo mi igrali, ne razgovarate o uspomenama. Biće jednostavno lepo da ga vidim u njegovoj zemlji”.

O'Nilovo poštovanje prema Sabonisu, međutim, počelo je mnogo pre njihovih međusobnih duela u NBA ligi.

“Moja omiljena uspomena je kada sam ga prvi put video, kada je igrao protiv Dejvida Robinsona i uništio američki tim. Tada je praktično stavio svoje ime na mapu. Onda sam postao NBA igrač i ponovo sam ga sreo. Kada sam igrao protiv njega, bio je mnogo stariji, tako da te naše duele zapravo i ne računam. Voleo bih da sam mogao da igram protiv njega u vreme kada je protiv njega igrao Dejvid Robinson, jer je u tom trenutku bio najbolji igrač na svetu. Niko nije znao za njega sve dok nije uništio reprezentaciju SAD. Zato će biti poštovanja. Biće ljubavi. I, kao što sam rekao, nadam se da ću dobiti zagrljaj. Čim me zagrli, reći ću mu: 'ačiū'“, zaključio je Šakil O'Nil, koristeći litvansku reč za “hvala“.