Tri vezana poraza i zbogom: Savo Pavićević napustio Spartak

Verovatno jednako i to što mu je ekipa primila čak 17 golova, manje samo od fenjeraša Teleoptika (23), Jedinstva (21) i Grafičara (19), sve ekipa sa dna tabele.

Sve skupa, vodio je Spartak od marta ove godine, kad su Subotičani već bili na rubu elimacije, pošto su bili pretposlednji na tabeli, 12 bodova ispod mirne luke. Savladao je niški Radnički na debiju, onda vezao deset poraza do kraja sezone.

Nadali su se u Subotici da će se kroz Mozzart Bet Prvu ligu Srbije ekspresno vratiti u elitu. Ispostavilo se međutim da u jakoj konkurenciji ove sezone to baš neće ići tako lako. Borac trenutno vodi, ali tu su i TSC, Smederevo, Vršac, sada kao filijala Vojvodine, pa Javor, Metalac...