ABA liga odbila predloge sudija, sad sve zavisi od odluke arbitara sa konkursa

Istovremeno sa tim odlukama, čeka se i novi komesar Migel Anhel Perez, koji bi trebalo da sastavi zvaničnu listu od 20 sudija. Ista onda mora da prođe glasanje u Skupštini suvlasnika lige. Za odobrenje je potrebna većina, a navodno je trenutni odnos "7-5" u korist toga da liga krene sa sudijama sa konkursa. S tim da, kako se može čuti, nije isključeno da se stvari opet promene i da dobijemo pat poziciju, odnosno da odnos bude "6-6"! Prema nezvaničnim informacijama, predlog da liga krene već za vikend podržali su Partizan Mozzart Bet, Budućnost, Cedevita Olimpija, Budućnost, FMP Železnik, Cibona, Studentski Centar i Mornar.

Što se tiče novog predloga arbitara... Udruženje sudija iznelo je dve varijante predloga za usvajanje, po ceni naknade daleko ispod traženih 1.200 evra. Po prvoj bi naknada iznosila 700 evra u ligaškom delu za ovu sezonu, a onda 850 za narednu. Druga varijanta je da cena bude 750 u prvoj fazi za takmičarsku 2026/27, a da naredne bude 800 evra. U oba slučaja bi honorar za ABA 2 sudije iznosio 50 odsto od novca koji bi dobijale njihove kolege u najvišem rangu.

Pored toga, Udruženje sudija tražilo je i da se njihovo telo prihvati kao ravnopravan član ABA društva, da dnevnice budu 50 evra, ali i da se uveća naknada za korišćenje automobila na 0,50 evra po kilometru... Predlog je u ime sudija predstavio njihov advokat Danijel Papak. Međutim, isti nije prihvaćen. Podsetimo, ABA liga je pred sudija stavila ultimatum da imaju rok do ponedeljka uveče, do ponoći da donesu konačnu odluku. Arbitri su potom tražili pomeranje roka za donošenje odluke, a u međuvremenu je sve, kako se čini, palo u vodu.

I dalje, ipak, postoji minimalna šansa da dođe do novog preokreta i dogovora sa dosadašnjim deliocima pravde, a više bi moglo da bude jasnije u utorak uveče ili sredu ujutru. No, sada dosta toga zavisi od sudija sa konkursa i njihove odluke, te komesara Pereza i kako će sastaviti spisak, sa kojim imenima...