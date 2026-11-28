Kakav mesec za Filipa Đuričića u šampionatu Kipra. Ove subote je nekadašnji fudbalski reprezentativac naše zemlje ponovo postao junak APOEL-a, treći put u novembru. Sada je timu iz Nikozije golom doneo pobedu nad Krasavom iz Ipsonasa – 1:0 (1:0).

Prvi put još od 10. oktobra 34-godišnji vezista iz Obrenovca je bio starter u prvenstvu. Za to se odužio svom treneru spretnim pogotkom u 30. minutu, za koji se ispostavilo da je jedini na meču. Dimitrios Limnios je probio po desnom krilu, a Đuričić je to lepo pratio i sačekao pas u šesnaestercu. Kada je lopta stigla do njega, nije mnogo razmišljao, već je gađao tamo gde golman Krasave ne može da odbrani.