Novembar je mesec Filipa Đuričića (VIDEO)
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 19:36
Nekadašnji srpski reprezentativac strelac jedinog pogotka u prvenstvenoj pobedi nad Krasavom iz Ipsonasa, treći put u mesec dana je postao junak APOEL-a
Kakav mesec za Filipa Đuričića u šampionatu Kipra. Ove subote je nekadašnji fudbalski reprezentativac naše zemlje ponovo postao junak APOEL-a, treći put u novembru. Sada je timu iz Nikozije golom doneo pobedu nad Krasavom iz Ipsonasa – 1:0 (1:0).
Prvi put još od 10. oktobra 34-godišnji vezista iz Obrenovca je bio starter u prvenstvu. Za to se odužio svom treneru spretnim pogotkom u 30. minutu, za koji se ispostavilo da je jedini na meču. Dimitrios Limnios je probio po desnom krilu, a Đuričić je to lepo pratio i sačekao pas u šesnaestercu. Kada je lopta stigla do njega, nije mnogo razmišljao, već je gađao tamo gde golman Krasave ne može da odbrani.
Izabrane vesti
Doneo je tako Đuričić direktna tri boda večeras, a sedam ukupno u novembru. Pre nedelju dana je u večitom derbiju sa Omonijom zaigrao u poslednjih pola sata i dao veoma lep gol za 1:1, dok je 1. novembra protiv Omonije iz Aradipua ušao u igru u 73. minutu i za preostalo vreme sa dve asistencije doneo APOEL-u preokret i pobedu sa 2:1.
Zahvaljujući seriji odličnih rezultata – u poslednjih pet kola su je osvojeno 13 od mogućih 15 bodova – APEOL se probio do treće pozicije na tabeli. Lider AEK iz Larnake ima pet bodova više. Poslednju titulu je najtrofejniji kiparski klub i nekadašnji četvrtfinalista Lige šampiona osvojio u sezoni 2023/2024. Đuričićeva misija je da tim iz Nikozije dovede do trona po 30. put.
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
🍂🍂🍂🍂🍂