Posebno je interesantno što je Anže čak dva puta imao prednost. Amin El Uazani doveo je domaćina u vođstvo u 20. minutu, Sima je izjednačio u 43, da bi marokanski napadač u 48. ponovo obradovao domaće navijače. A onda je usledilo 17 minuta fudbalskog ludila u režiji senegalskog reprezentativca. Sima je pogađao u 64, 70, 76. i 81. minutu, potpuno preokrenuo rezultat i priredio nekadašnjem klubu jedno od najneprijatnijih popodneva u sezoni. Tri minuta posle petog pogotka napustio je teren, sa učinkom kojim je sebi obezbedio mesto u istorijskim knjigama francuskog fudbala.

Kao što smo pomenuli, poslednji fudbaler koji je pet puta zatresao mrežu na jednoj utakmici Lige 1 bio je Brazilac Karlos Eduardo, oktobra 2014. godine, kada je predvodio Nicu do ubedljive pobede na gostovanju Genganu (7:2). Koliko je takav podvig redak najbolje ilustruje podatak da se pre Karlosa Eduarda na pet ili više golova jednog igrača na prvenstvenoj utakmici čekalo punih 30 godina.

U aprilu 1984. godine Filip Anzijani postigao je pet pogodaka za Sošo protiv Tulona, a samo dve sedmice kasnije Zvonko Kurboš, fudbaler sa francuskim pasošem rodom iz Maribora, dao je čak šest za Mec protiv Nima. Apsolutni rekorderi francuskog prvenstva ostaju Andre Abeglen i Žan Nikola, koji su još 1935, odnosno 1938. godine postigli po sedam golova na jednoj utakmici.

Ni Embape, ni Ibrahimović, ni Kavani, ni Nejmar, uprkos dominaciji koju su svojevremeno uspostavili u dresu Pari Sen Žermena, nikada nisu stigli do pet prvenstvenih pogodaka na jednom susretu. Njihov maksimum bila su četiri.

A ko je zapravo Abdalah Sima? Rođen u Dakaru juna 2001. godine, Senegalac je do ozbiljnog evropskog fudbala stigao prilično neobičnim putem. Posle omladinskog staža u francuskom Tonon Evijanu i kratke epizode u češkom Taborsku, u leto 2020. godine završio je u praškoj Slaviji. Već u debitantskoj sezoni postigao je 11 golova na 24 prvenstvene utakmice, a zapaženim partijama u Ligi Evrope privukao je pažnju klubova iz najjačih evropskih prvenstava.

Brajton je u avgustu 2021. godine za njega izdvojio oko 8.000.000 evra, ali Sima za četiri godine pod ugovorom sa engleskim premijerligašem nije odigrao nijednu zvaničnu utakmicu za prvi tim. Usledile su četiri uzastopne pozajmice. Prva, u Stouku, bila je obeležena povredama, da bi potom upravo u Anžeu počeo da oživljava karijeru. Za današnjeg protivnika postigao je šest golova na 37 utakmica, svega jedan više nego što mu je dao za 84 minuta ove subote.

Najproduktivniju sezonu imao je u Glazgov Rendžersu, za koji je postigao 16 pogodaka na 40 susreta, dok je u Brestu sezonu završio sa 12 golova, od kojih je tri postigao u Ligi šampiona. Konačno je u avgustu 2025. godine završio epizodu sa Brajtonom, kada ga je Lans otkupio za 4.500.000 evra uz bonuse i vezao ugovorom do 2029. godine. U debitantskoj sezoni postigao je sedam golova u svim takmičenjima, od kojih pet u Kupu Francuske. Sada je toliko postigao za samo jedno popodne.

Zahvaljujući večerašnjoj neverovatnoj partiji senegalskog reprezentativca, Lans je ostvario prvu pobedu pod vođstvom Didijea Digara i makar privremeno napredovao sa 11. na sedmo mesto na tabeli sa 17 osvojenih bodova, vrativši se u konkurenciju za plasman u evropska takmičenja.

FRANCUSKA 1 – 12. KOLO

Petak

Brest - Pariz 1:0 (1:0)

/Zogbe 21/

Subota

Anže - Lans 2:5 (1:1)

/El Uazani 20, 48 - Sima 43, 64, 70, 76, 81/

20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX

20.45: (1,22) PSŽ (6,50) Lorijan (11,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama