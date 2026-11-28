Konkretno, ukoliko Kristal Palas sutra savlada Hal pred svojim navijačima, posrnuli gigant pašće na poslednje mesto?! I nije neko naročito iznenađenje ako konstatujemo da su Đavoli poslednju pobedu u šampionatu ostvarili još dok je bio otvoren prelazni rok (beše 30. avgust, protiv Ispviča), međutim s istorijske tačke gledišta to bi zaista bio presedan, jer u svega nekoliko navrata Junajted se našao u takvoj poziciji otkako je osnovan.

Ako pričamo o ambijentu u klubu i oko njega, Mančester junajted je dotakao dno. Organizaciono, odnosno po pitanju vlasničke strukture, navijači su takođe rekli svoje, i to poodavno - nema dalje, nema dublje, a bezdan se 'smeška' i sa tabele Premijer lige.

U eri Premijer lige - dva puta. U avgustu 2022, dok je na klupi sedeo Erik ten Hag, Mančester je izgubio dve utakmice na startu (od Brajtona 1:2 i Brenforda 0:4) i pao na poslednju poziciju, gde je proveo svega sedam dana, do trijumfa nad Liverpulom u trećoj rundi. Pre toga, slavni klub 'fenjer' je držao takođe u avgustu 1992, u inauguracionoj sezoni Premijeršipa, a sve nakon poraza od Šefild junajteda (1:2) i Evertona (0:3). Ponovo se 'izvukao' u trećem kolu, kada je remizirao sa Ipsvičom (1:1). Zanimljivo, Mančester junajted je tu sezonu završio kao šampion, i to prilično ubedljivo, sa čak deset bodova više od Aston Vile...

E sad, u oba pomenuta slučaja, dakle, najtrofejniji engleski klub dodirnuo je dno nakon samo dve utakmice. U 'živom blatu' posle ozbiljnijeg uzorka, iliti nakon trećine, prvenstva, poslednji put našao se još pre 96 godina, u sezoni 1930/31. Tada je, uzgred budi rečeno, izgubio 12 uvodnih mečeva i na kraju ispao iz lige po treći put u istoriji. I pored ovako užasnog starta, nije veliki broj onih što veruju da bi Junajtedu zaista moglo da se dogodi ispadanje iz lige - prvo od 1974. godine. Mada, očito je da ni najnovija promena trenera ništa nije donela. Maurisio Poketino nije uspeo da razdrma ekipu, štaviše, prvi je trener u istoriji kluba koji je na prve tri utakmice primio 10 golova. Jasno je svima da se ovde ne radi o treneru, a opet... Neko mora da povuče kola iz kaljuge.