Poslednji u zasad kratkom nizu doživeo je ove subote protiv Brentforda (0:4), nakon čega je Poketino naterao svoje igrače da stanu pred navijače i aplauzom im se zahvale na podršci. Dok ovi njima zvižde. Scene kakve čelnicima Junajteda nisu bile ni na kraj pameti kada su argentinskog stručnjaka zvali u pomoć. " Pa, mislim da ne izgleda dobro, ne kada izgubite 4:0 i 4:0, uz sve okolnosti prve utakmice u Liverpulu i danas ovde na Old Trafordu. Moramo da ostanemo ujedinjeni, moramo da se držimo svi zajedno i moramo da pokušamo da popravimo stvari i da napredujemo. Moramo da napredujemo. Takve su naše okolnosti. To je naša realnost. Nema šta da se kaže, nema opravdanja za ovakvu situaciju. To je situacija za koju smo znali kada smo stigli ", rekao je Poketino na konferenciji za medije.

Nakon toga im je palo samopouzdanje, pa su ubrzo primili još jedan, pa još jedna , pa još jedan… "Tu se radi o izgradnji tog poverenja i samopouzdanja u to da li to možemo da iznesemo, ali moramo da nastavimo da igramo na isti način. Ali to je normalno jer je ovo situacija koja utiče na emotivnu sferu – na psihologiju. Zato moramo da ostanemo zajedno. I naravno, igrači imaju svu moju podršku i, naravno, navijačima nemamo šta da kažemo jer ne možemo ništa da tražimo od navijača. Ali moramo da ostanemo ujedinjeni. To je Mančester junajted, i moramo da ostanemo pri tome i da se toga držimo."

Mančester Junajted je mnogo bolje otvorio utakmicu, nanizao nekoliko odličnih prilika u uvodnih petnaestak minuta, ali je svaku promašio i vrlo brzo platio cenu. " Mislim da je ovo danas dobra lekcija jer smo zaista dobro ušli u utakmicu. Mislim da smo bili mnogo bolji od Brentforda tokom prvih 17 ili skoro 20 minuta, kada smo primili prvi gol, tim je zaista kontrolisao utakmicu. Igrali smo veoma dobro. Mislim da je organizacija bila dobra u načinu na koji smo igrali presing. Ali problem je nastao kada smo primili gol."

Kritike dolaze sa svih strana, ne poriče ni Poketino da su zaslužene, ali Poketino od svojih igrača traži da ostanu smireni.

"Mislim da je sada stvar u tome da ostanemo mirni. Naravno da osećamo bol i odgovornost. Ali u isto vreme, to je realnost. Moramo da prihvatimo realnost, da budemo svesni realnosti i da se menjamo. Kao što sam rekao od početka, moramo da budemo jaki, da ostanemo jaki, i kao stručni štab ćemo gurati igrače da nastave da napreduju. Moramo da nastavimo da testiramo, da nastavimo da napredujemo, da nastavimo da radimo. Ne smemo da stanemo. Moramo da pregledamo utakmicu, radimo analize, gledamo snimke, pokušavajući da im damo alate da nastave da napreduju. Težak trenutak."

Teži nego što ste očekivali?

"Naravno, da. Znali smo koliko je ovo veliki posao. Ovo može da se desi kada je samopouzdanje nisko. Kada su nam uputili prvi šut u okvir gola, primili smo gol. Igračima je bilo teško da reaguju. Razočarani smo, rezultat je veoma bolan. Četiri šuta u okvir gola, četiri gola. Moramo da zadržimo taj bol u sebi. Ali moramo i da podignemo igrače. Jedini način da to promenimo jeste da nastavimo da guramo napred."

Napominje Poketino da njegovom klubu slavna istorija nimalo neće pomoći u borbi za opstanak, koja mi predstoji.

"Igrači, naravno, osećaju pritisak i stres. Ko preuzima odgovornost? To je teška stvar. Mi smo ovde da to uradimo. Imamo vremena. Moramo da budemo svesni naše realnosti. Mi smo Mančester junajted, ali ne možete pobeđivati na račun istorije. Moramo da pariramo protivniku. Moramo da budemo konstantni. Trenutno pokazujemo igru u trajanju od 20 minuta, to je nedostatak konstantnosti."

Za kraj još nekoliko reči.

"Procenjujemo celokupnu situaciju. Naša podrška igračima je bezuslovna. Ponekad moramo da osetimo bol. Sada je trenutak da odavde krenemo nagore. To je istina."

A onda, dok je napuštao konferencijsku salu, dodao je…

"Nadam se da će sledeći put biti mnogo bolje..."