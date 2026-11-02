Cvetković, Vlahović, Jović, Mitrović... Hoće li biti mesta za sve na Paunovom spisku?

Ostalo je dosta otvorenih pitanja kada su u pitanju sastav i igra Srbije posle četiri poraza. Istina, utisak u poslednjem duelu sa Holandijom je i pored negativnog rezultata (1:2) bio mnogo povoljniji. Ali je u isto vreme lansirao jednu novu, možda malo neočekivanu dilemu: ko će u novembru biti napadači na koje će se osloniti Veljko Paunović.

Malo ko je očekivao da će Mihajlo Cvetković tako zablistati u Ajndhovenu, pa ne samo što je postigao gol, nego je ušao u još dve velike šanse. I generalni utisak koji je ostavio bio je sjajan. Toliki utisak da je cela srpska fudbalska javnost zavapila: takav nam treba! Pored toga, Cvetković igra sjajno i u klubu. Minulog vikenda bio je strelac i asistent u pobedi Anderlehta nad Vesterlom (3:0). Reklo bi se da je mladi napadač definitivno „kupio“ sebi mesto među Orlovima.

(©MN Press)

Kada se prethodni put okupila reprezentacija Srbije, Paunović je pozvao 28 igrača, među kojima su bila petorica špiceva. Imalo je to smisla, jer su se igrale četiri utakmice u malo manje od 20 dana. Sada će se igrati dva meča, te samim tim nema logike da selektor pravi tako dugačak spisak, niti da pod zastavu zove petoricu isturenih napadača. A to onda ostavlja dilemu koga će zvati, koliko njih. Čini se da neće biti mesta baš za sve...

Luka Jović nije bio ovog vikenda precizan protiv Panatinaikosa, njegove dežurne mušterije, ali je pre nekoliko dana dobio nagradu u Grčkoj za Igrača meseca. To govori da je srpski napadač u odličnoj formi, postigao je sedam golova na 15 mečeva za AEK. A, bio je strelac i za Srbiju protiv Holandije u Beogradu. Odigrao je dosta dobro i u Minhenu protiv Nemačke, bio jedna od retkih svetlih tačaka među Orlovima.

Dušan Vlahović je bio viđen za novog lidera u napadu reprezentacije Srbije, ali ga je povreda izbacila iz sastava za prve četiri utakmice Lige nacija. Sada će morati da se bori za mesto u timu pored zahuktalog Cvetkovića i Jovića, koji ima legitimne adute da bude udarna igla Orlova. Vlahović je za vikend ponovo bio strelac za Bešiktaš i njegova forma nije sporna – sedam golova na 12 utakmica. Samo da se ponovo ne povredi pred okupljanje...

Jedna od enigmi je kako Veljko Paunović vidi status Aleksandra Mitrovića u reprezentaciji Srbije. Kao i kako Mitrović vidi svoj status kod novog selektora, a posle tolikog odsustva sa terena zbog povrede za povredom. Napadač Al Rajana se polako vraća na teren, nastupio je na tri od poslednje četiri utakmice svog kluba, ali nijednom još nije bio starter. Mitrogol još nije postigao gol u novoj sezoni, jer je njen veliki deo propustio zbog povrede. Otkako je Paunović postao selektor Mitrović je, zbog zdravstvenih problema, bio samo na okupljanju u martu ove godine i tada je postigao gol protiv Saudijske Arabije.

Od napadača na prvobitnom Paunovićevom spisku za Ligu nacija pozvani su bili i Dejan Joveljić i Jovan Milošević. Prvi je zaigrao u prva dva kola, protiv Grčke i Holandije, dok drugi nije bio na terenu ni minut, pa je posle meča sa Lalama na Marakani dobio „voljno“, nije ni putovao za Minhen i Ajndhoven.

Nikola Štulić i Mihailo Ivanović nisu bili pozvani za početak Lige nacija, ali su bili deo reprezentacije koja je igrala u junu protiv Zelenortskih ostrva i Meksika. A, to je nešto što im Veljko Paunović neće zaboraviti. Štuliću je za vikend poništen gol u Seriji A, te i dalje nema pogodak ove sezone, dok se Ivanović tek vratio na teren pre nedelju dana, a u subotu je bio asistent protiv Derbija, mada je pitanje da li će mu to biti dovoljno za novi poziv među Orlove.

Petar Ratkov je bio na prva dva Paunovićeva spiska, u novembru prošle godine i u martu ove, ali nije odigrao ni minut, te ne deluje realno da dobije sada poziv, iako ima minutažu u dresu Levantea. Jedino što još nije postigao gol...

Konačan odgovor na ove dileme dobićemo tokom nedelje, jer će Paunović, kao i skoro svi evropski selektori, objaviti spisak pozvanih igrača.