Oklahoma se odriče Nikole Topića

Podsećanja radi, Topić iza sebe ima izuzetno težak period od dolaska u najjaču ligu sveta. Čitavu svoju debitantsku sezonu propustio je zbog parcijalnog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena. Taman kada se temeljno spremao za povratak na parket, u oktobru prošle godine dijagnostikovan mu je karcinom testisa, da bi nakon uspešno okončanih terapija u januaru odigrao svega 10 zvaničnih mečeva. Nažalost, novi težak udarac usledio je u junu kada je morao na operaciju leđa, zbog čega u tekućoj sezoni još nije zabeležio nastup.

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Uprkos neospornom talentu koji srpski as poseduje u rukama, Tanderi su bili primorani na ovaj potez kako bi sačuvali fleksibilnost igračkog kadra, posebno u momentu kada ekipa (uprkos startu 4-2) prolazi kroz pravu bolničku krizu. Pored Topića, van stroja na duži period su i nosioci igre Čet Holmgren, Džejlen Vilijams i Kejson Volas.

Pred srpskim reprezentativcem je sada naporan period potpunog oporavka i dokazivanja. Nakon izlaska iz ugovora sa Oklahomom, Topić će potražiti novu sredinu u NBA ligi i priliku da konačno, zdrav i spreman, pokaže kakav je košarkaški virtuoz.