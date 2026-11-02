Oklahoma se odriče Nikole Topića
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 09:08
Srpski košarkaš nije dobio produženje ugovora sa Tanderima
Šampionske ambicije i ogromna, gotovo nepodnošljiva opterećenost klupskog budžeta uzeli su svoj surov danak. Rukovodstvo Oklahoma Siti Tandera donelo je izuzetno tešku i hladnokrvnu poslovnu odluku, pa je i zvanično potvrdilo da neće iskoristiti klupsku opciju iz ugovora za sezonu 2027/28 na Nikolu Topića vrednu 7.500.000 dolara. Ovim potezom, talentovani srpski plejmejker postaće potpuno slobodan agent po završetku predstojeće takmičarske godine.
Dok su čelnici Tandera odlučili da bez oklevanja produže saradnju sa Džaredom Mekenom (potvrđena opcija od 6.800.000) i Tomasom Sorberom (5.100.000 dolara), za nekadašnjeg 12. pika sa drafta 2024. godine jednostavnonije bilo mesta u dugoročnim finansijskim računicama. Potez Uprave primarno je motivisan strogim finansijskim pritiskom i ulaskom kluba u opasnu zonu sa porezom na luksuz usled prekoračenja selari kapa, ali i činjenicom da mladi Beograđanin zbog neverovatnih zdravstvenih pehova još nije uspeo da u kontinuitetu pokaže svoj raskošan potencijal.
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Podsećanja radi, Topić iza sebe ima izuzetno težak period od dolaska u najjaču ligu sveta. Čitavu svoju debitantsku sezonu propustio je zbog parcijalnog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena. Taman kada se temeljno spremao za povratak na parket, u oktobru prošle godine dijagnostikovan mu je karcinom testisa, da bi nakon uspešno okončanih terapija u januaru odigrao svega 10 zvaničnih mečeva. Nažalost, novi težak udarac usledio je u junu kada je morao na operaciju leđa, zbog čega u tekućoj sezoni još nije zabeležio nastup.
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Uprkos neospornom talentu koji srpski as poseduje u rukama, Tanderi su bili primorani na ovaj potez kako bi sačuvali fleksibilnost igračkog kadra, posebno u momentu kada ekipa (uprkos startu 4-2) prolazi kroz pravu bolničku krizu. Pored Topića, van stroja na duži period su i nosioci igre Čet Holmgren, Džejlen Vilijams i Kejson Volas.
Pred srpskim reprezentativcem je sada naporan period potpunog oporavka i dokazivanja. Nakon izlaska iz ugovora sa Oklahomom, Topić će potražiti novu sredinu u NBA ligi i priliku da konačno, zdrav i spreman, pokaže kakav je košarkaški virtuoz.