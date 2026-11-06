Jovan Mijatović još bez starta i gola u sezoni

Međutim, tokom letnjih priprema se Mijatović povredio, ispustio je priliku da se izbori za startnu postavu, a uz to je propustio i uvodnih nekoliko mečeva prvenstva. Kada se vratio u rotaciju trener Lars Kornetka se već okrenuo drugim opcijama. Tako, 21-godišnji napadač je počeo da ulazi isključivo sa klupe, pa je u aktuelnom šampionatu na terenu proveo svega 186 minuta, raspoređenih na sedam mečeva. Za to vreme nije uspeo da postigne gol, niti da asistira.

Pozajmica sa Ajntrahtom ističe 31. decembra, a izvesno je da saradnja neće biti produžena. Zato i ima logike da Nemci ne forsiraju previše igrača koji uskoro više neće biti njihov.

18.30: (2,05) Ajntraht Braunšvajg (4,00) Energi Kotbus (3,15)

To znači da će tokom zime Mijatović morati da se vrati u Njujork Siti, sa kojim ima ugovor do leta 2028. godine. Da li će tamo i da ostaje ili mladog reprezentativca Srbije čega nova pozajmica, moraćemo da sačekamo da vidimo.

Podsetimo, Njujork Siti je kupio Mijatovića na zimu 2024. godine od Crvene zvezde za 8.000.000 evra. Za Amerikance je odigrao 15 utakmica u MLS i postigao jedan gol, posle čega je otišao na pozajmicu u belgijskog prvoligaša Leven. Ni tamo nije bio baš efikasan, po gol i asistencija na 23 meča, posle čega je otišao u Braunšvajg. Zbirno, od odlaska iz Zvezde odigrao je 61 takmičarsku utakmicu i postigao svega tri pogotka.

Posle 10 kola Ajntraht je 15. na tabeli Cvajte. Ima 10 bodova, samo jedan više od Darmštata, koji je u zoni ispadanja. Njegov današnji rival Energi Kotbus takođe ima 10 bodova, bolje je plasiran samo zbog većeg broja postignutih golova.

Kotbus je u seriji od pet mečeva bez pobede (tri remija i dva poraza), dok je Braunšvajg ipak u nešto boljoj formi, jer je na poslednja dva meča pred svojim navijačima savladao Holštajn Kil (1:0) i Hanover (2:0). Ukupno je sedam od tih 10 bodova osvojio kao domaćin.

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NEMAČKA 2 – 11. KOLO

Petak

18.30: (2,05) Ajntraht Braunšvajg (4,00) Energi Kotbus (3,15)

18.30: (2,00) Dinamo Drezden (3,60) Grojter Firt (4,00)

Subota

13.00: (2,40) Holštajn Kil (3,60) Arminija Bilefeld (2,85)

13.00: (1,75) Nirnberg (4,10) Darmštat (4,10)

13.00: (2,75) Osnabrik (3,60) Kajzerslautern (2,40)

20.30: (2,15) Herta (4,10) Volfzburg (2,90)

Nedelja

13.30: (1,85) Bohum (4,00) Karlsrue (3,70)

13.30: (2,10) Hajdenhajm (4,00) Hanover (3,05)

13.30: (2,35) Magdeburg (3,70) Sankt Pauli (2,85)

***Kvote su podložne promenama