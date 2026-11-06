Bordalas opet digao glas: Svi znaju da smo jedini profesionalan klub koji nema krila

Bordalas se najpre osvrnuo na sam tok meča, istakavši da je ekipa pružila dobar otpor u prvom poluvremenu, ali da je pad snage u nastavku bio presudan.

"Očigledno je da nismo srećni, jer mislim da je tim odigrao sjajno prvo poluvreme i bio u potpunosti u utakmici. U drugom poluvremenu oni su bili svežiji, a mi smo platili cenu truda koji ulažemo od početka sezone. Neki igrači su igrali na izmaku snage i taj gol nas je zaista zaboleo. Igrali smo protiv veoma jakog protivnika, trećeg u Premijer ligi, i znali smo da će biti teško. Sada je teško proći u narednu fazu, ali ćemo pokušati: ostale su još tri utakmice i još nije sve završeno“, rekao je Bordalas na konferenciji za medije.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Iako je tim pokazao znatno bolji pristup nego u nekim prethodnim utakmica, strateg Hetafea je naglasio da ne može da bude u potpunosti zadovoljan dok god ekipa iz meča u meč olako prima golove.

"Delimično sam zadovoljan, ali ne potpuno, jer nismo pobedili i, pre svega, zato što smo ponovo primili gol. Moramo da nastavimo da napredujemo u tom segmentu, jer nas to sputava tokom cele sezone. Samo dva puta smo uspeli da sačuvamo mrežu netaknutom, protiv Osasune i Alavesa; u svim ostalim utakmicama, uključujući mečeve Lige konferencija i kvalifikacione runde, primali smo golove. Veoma je teško takmičiti se tako, jer nećete uvek postizati golove. Moramo to da ispravimo. Danas je to bila ozbiljna greška, koje smo bili svesni od samog početka te akcije, i na kraju nas je koštala utakmice.“

Govoreći o fizičkom stanju ekipe pred naredni prvenstveni okršaj u nedelju, podsetio je na drastičnu razliku u budžetu i širini igračkog kadra između njegovog tima i engleskog predstavnika.

"Pokušaćemo da osvežimo momke. Tačno je da su, kao što sam već spomenuo, u samoj završnici, od 70. minuta pa nadalje, neki igrači igrali na izmaku snage. To je razumljivo, pošto je nekoliko njih stiglo kasno, nisu prošli pripreme i morali su da igraju praktično svaki minut. Pored toga, naš igrački kadar nije uporediv sa protivničkim, koji ima 47 igrača. Mi nemamo tu prednost i razlika između dva kluba je bila značajna u svakom pogledu. Ne smemo zaboraviti da oni, pored toga što su trenutno treći u Premijer ligi, imaju tim vredan 700 miliona evra. Njihov potencijal je daleko veći od našeg.“