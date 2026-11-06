Šokantne reči bivšeg predsednika Sportinga: Zbog Žezusa sam trpeo uvrede i poniženja, pretili su mi porodici

Mada, prema oceni De Karvalja uopšte Žezus nije bio „sladak“ za saradnju.

„Bez obzira na sud navijača Sportinga, koji su bili veoma srećni, ja – koji sam morao da sarađujem s njim – mogu reći da je jedan od najnesrećnijih trenutaka u mom životu bio onaj kada sam angažovao Žorža Žezusa“, ispalio je zapaljivu rečenicu Bruno de Karvaljo, gostujući u jednom podkastu.

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Odmah je pojasnio zbog čega je formirao taj stav.

„Na kraju sam ja dobio otkaz. Sasvim je jasno da Žezus, na poziciji na kojoj se nalazi, nije isključivo trener. On je neko ko pokušava da se meša u sve. Žorž je osoba koja je celog života znala da joj je mesto u ulozi trenera, ali je u toj ulozi ponekad znao da pretera“.

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Novinare je interesovalo kako je to Žezus doprineo otkazu predsednika.

„Na primer, tako što je više puta, glasno i jasno, izjavljivao da on nije bio taj koji je pozvao igrače u Alkočete (mesto gde je smešten Sportingov trening centar, op. au), a zatim je, pred sudom, izneo istinu. Dve godine se plasirala laž da sam ja, navodno, učinio nešto nepromišljeno. Momci su trenirali u Alkočeteu i uvek su bili tamo... A zapravo sam ja organizovao taj trening. Ne samo da sam ispao terorista, već i budala – mada, to je oduvek bio moj manir. Žorž Žezus je morao da ode na sud – tek iz trećeg pokušaja, uz velike napore – i potvrdi da je upravo on zakazao taj trening. Dve godine sam trpeo uvrede i poniženja, a mojoj porodici su upućivane pretnje. A šta je radio Žorž Žezus? Uvek mu polazi za rukom da izvede nešto neverovatno. Sećam se kada mi je Žorž, na stadionu Pedreira, prišao i rekao: 'Predsedniče, neću više voditi tim ako mi ne produžite ugovor'. Ako je to način na koji jedan pristojan čovek pregovara o novom ugovoru... Ma, hajde, nisam pao s Marsa“, naglasio je Bruno de Karvaljo.