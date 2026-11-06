Klopov vafl za Srbiju: Prošlog leta teran zbog trećeligaša, u januaru radio u školi, a sada reprezentativac

Prvo, Moija je poreklom Marokanac i nije tajna da su Lavovi sa Atlasa sve pokušavali ne bi li ga, kao i mnoge pre njega, privoleli da igra za tu afričku selekciju. Međutim, izgleda da se Klopov poziv teško odbija. Uzeo je Marokancima Ajntrahtovog Junesa Ebnutaliba, sada i Moiju, koji je oduševio igrajući za Nemačku na Evropskom U21 prvenstvu. Ni tada još nije bio siguran koga će odabrati, ali izgleda da je prelomio i ako zaigra protiv Srbije narednog petka ili Holandije u ponedeljak cela debata mogla bi da nestane.

Moija je inače rođen u marokandskoj porodici u Metmanu, a odrastao je u Menhengladbahu gde je prvo igrao za SV Štralen. Već sa sedam godina prešao je u Borusiju za čiji je prvi tim debitovao decembra prošle godine u porazu ud Volfzburga. Mada je malo nedostajalo da se to ni ne desi, jer je na leto 2025. već napustio klub.

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Borusija mu tada nije ponudila novi ugovor i on je nekoliko dana bio bez angažmana. Uprava je tada birala sada 19-godišnjeg Kilijana Sauka, koji godinu dana kasnije ne može ni do minuta u prvom timu trećeligaša Fortune Dizeldorf. Srećom po njih, a i Moiju, izvršni direktor Štefan Štegeman nešto ranije je igrom slučaja gledao završnicu U17 prvenstva u kome je Moija sa dva gola srušio Bajern Lenarta Karla. Zatim je u poslednjem kolu dao gol Lajpcigu. Štegeman je video nešto što je sportskom sektoru promaklo i naredio mu da Moiju vrate. Tako je i bilo. Da nije, u Menhengladbahu bi već sada mogli da pričaju o tome kako su izgubili desetine miliona evra.

(©Reuters)

S tim da je cela ta saga možda i pomogla Moiji da ostane čvrsto nogama na zemlji. Zaista čvrsto. Pre samo nekoliko meseci Moija je posle treninga išao da volontira u osnovnoj školi. Pazio je na decu koja su ostajala na vannastavnim aktivnostima

“Roditelji i ja smo odlučili da odradim jednu dobrovoljnu godinu društvenog rada kako bi mi pomogla prilikom upisa na fakultet”, svedočio je u januar mladi igrač, očigledno još ne sasvim uveren da će uspeti da napravi fudbalsku karijeru.

Porodica je očigledno veoma važna u Vaelovom životu što i on sam potvrđuje u intervjuu za Bild.

“Da budem iskren, ne znam zaista ni koliko zarađujem u Menhengladbagu. Roditelji brinu o svemu, ja živim od mesečnog džeparca, sasvim mi je dovoljan”.

Ni roditelji po svemu sudeći nisu previše alavi. Iako Moija trenutno zarađuje manje od milion evra godišnje jasno je da ga, pošto mu aktuelni ugovor ističe 2028, najkasnije u narednih nekoliko meseci čeka ogromna povišica. I mada mu se već udvaraju klubovi poput Bajerna i svih drugih velikana Evrope, pregovori sa Borusijom idu u pravom smeru, jer porodica traži – 2.000.000 evra po godini. Mogli bi da budu i mnogo bezobrazniji, jer sasvim je jasno da bi u nekoj drugoj sredini dobili značajno više.

Još jedna zanimljivost u vezi sa Moijom je njegov nadimak – Vafl. Znate onaj “bakin kolač”, neki smo ga zvali i “galeta”. Mada nema toliko veze sa tim nego sa…

“Bila je jedna šestogodišnjakinja koja nije mogla da izgovori moje ime. Umesto Vael, uvek me je zvala Vafl. I zapatilo se”.

Sad još samo da se “galeta” zapati u nemačkoj reprezentaciji.