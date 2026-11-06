Barsa redom 'zaključava': Pedri, Jamal, Kubarsi, Fermin, Rafinja… Ko je sledeći?

I samo je nastavila Barselona da se osigurava. Frenki de Jong je na red došao u oktobru prošle godine i njegov ugovor je na snazi dokle i onaj koji je potpisao Pau Kubarsi, da bi početkom ove godine sa Ferminom Lopesom sve bilo utanačeno - dužinski kao sa Laminom Jamalom . Poslednji u nizu je Rafinja , kapiten na Kamp Nouu ima ugovor do leta 2030. godine, a ko je sledeći?

Još u januaru prošle godine predsednik Đoan Laporta , sportski direktor Deko i ostatak ljudi zaduženih za fudbalske operacije su u dva dana završili da se Pedri i Gavi obavežu na vernost do leta 2030. godine. Dve sedmice kasnije na red je došao Pau Kubarsi , međutim, on je potpisao godinu dana kraću saradnju, dok je Lamin Jamal u maju stavio autogram na dokumente do leta 2031. godine…

Skovali su plan na Kamp Nouu i sada treba samo da ga sprovedu u delo. Katalonski klub ima još trojicu u vidu za produžetak ugovora. Poslovi će biti uskoro ozvaničeni, traži se pravi datum.

Dogovoreno je sve sa Markom Bernalom oko novog ugovora do leta 2031. godine. Postojeći mu je dve godine kraći i ništa ne menja činjenica što je letos stigao Rodri. Verovali su u momka iz La Masije i kada je bio povređen, nisu razmatrali da ga prodaju na Ostrvo, a ni Atletiko Madridu. Jer, ubeđeni su da je pred njim svetla budućnost i da je neko oko koga će treneri u narednoj deceniji graditi igru.

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Kada Mark Bernal bude produžio, preći će Barselona na defanzivca Đerara Martina i vezistu Brajana Farinjasa, momka koji je za prvi tim debitovao krajem oktobra tekuće godine u Primeri, a potom je starter bio protivb Aston Vile u Ligi šampiona. Imaju još dve godine ugovora i žele u Kataloniji da se osiguraju na duže staze…

I na sve pomenute treba dodati da je Barselona letos potpisala Rodrija, Entonija Gordona, Karima Adejemija i Gabrijela Žezusa. Okosnicu za duži vremenski interval ima i kada dođe do prelaznog roka, neće ciljati više od jednog do dva pojačanja.