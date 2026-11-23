Kako isti list prenosi, 10-plasirani tim Cvajte bi morao do kraja pozajmice da uplati sedmocifren iznos na račun Njujorka da bi zadržao 21-godišnjaka iz Batajnice. Međutim, Mijatović svojim igrama nije ubedio Nemce da toliko vredi.

Mijatović je zbirno zabeležio 22 nastupa za tim iz Braunšvajga, na terenu je proveo 986 minuta. Za to vreme je postigao jedan gol, u aprilu protiv Nirnberga, i zabeležio je još jednu asistenciju protiv Bohuma.

18.00: (1,03) Bajern Minhen Ž (8,50) Hofenhajm Ž (16,0)

Tokom jesenje polusezone mu je redukovana minutaža, bio je starter samo jednom, a da u Ajntrahtu nemaju velike planove za njega videli smo po tome što u prošlom kolu za vikend protiv Nirnberga Mijatović uopšte nije bio u protokolu.

Ugovor sa Njujork Sitijem, koji je svojevremeno uplatio Zvezdi 8.000.000 evra, mladom napadaču ističe tek u decembru 2028. godine.

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