Iz Virtusa pred Zvezdu: Gostovanje u Beogradu nije lako; mnogi nisu igrali u tako vatrenoj atmosferi
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 15:55
Jasna je poruka trenera Aleksa Mumbrua i krila Keslera Edvardsa
Crvena zvezda želi da nastavi sa pobedama na domaćem parketu, a crveno-beli u 14. kolu Evrolige sutra od 19 časova dočekuju Virtus.
Italijanski tim igra iznad očekivanja, čak su izabranici Aleksa Mumbrua nedavno pobedili u Bolonji Panatianikos, tako da je ovo utakmica koju Zvezda ne sme olako da shvati. Španski stručnjak je pred put u glavni grad Srbije naveo koja su očekivanja od predstojećeg okršaja.
"Crvena zvezda igra veoma doro i u meč ulazi posle pobede u Evroligi, gde je na gostovanju pobedila Barselonu. Moje je mišljenje da je jedna od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koju može da nametne, a tu je i određen broj izuzetno talentovanih igrača", rekao je Mumbru.
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Španac je nastavio u istom stilu.
"Očekuje nas teška utakmica, posebno zbog toga što znamo da gostovanje u Beogradu nije lako. Moraćemo mentalno da budemo spremni kako bi smo mogli da pariramo svih 40 minuta".
Krilni igrač Virtusa Kesler Edvards je takođe vrlo motivisan pred gostovanje Crvenoj zvezdi.
"Želimo da na pravi način završimo ovaj prvi deo sezone. Mnogi od nas nikad nisu igrali u toliko vatrenoj atmosferi, kakva nas očekuje u Beogradu, tako da ćemo morati da izađemo na teren maksimalno fokusirani i skoncentrisani jer samo tako možemo da budemo konkurentni", rekao je igrač Virtusa.
Crvena zvezda je na učinku od osam pobeda i pet poraza, dok bolonjski tim ima obrnut skor, ali mora da se napomene da su ih pre početka sezone mnogi svrstavali na samo dno Evrolige.