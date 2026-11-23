Crvena zvezda želi da nastavi sa pobedama na domaćem parketu, a crveno-beli u 14. kolu Evrolige sutra od 19 časova dočekuju Virtus.

Italijanski tim igra iznad očekivanja, čak su izabranici Aleksa Mumbrua nedavno pobedili u Bolonji Panatianikos, tako da je ovo utakmica koju Zvezda ne sme olako da shvati. Španski stručnjak je pred put u glavni grad Srbije naveo koja su očekivanja od predstojećeg okršaja.

"Crvena zvezda igra veoma doro i u meč ulazi posle pobede u Evroligi, gde je na gostovanju pobedila Barselonu. Moje je mišljenje da je jedna od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koju može da nametne, a tu je i određen broj izuzetno talentovanih igrača", rekao je Mumbru.