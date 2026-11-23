Litvanija zvanično bez trojice najboljih protiv Srbije
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 15:48
Selektor Danijus Adomaitis objavio spisak igrača za meč sa Orlovima
Iako FIBA prozori nisu još u centru pažnje, može da se kaže da su u nedelju i ponedeljak preuzeli primat u odnosu na Evroligu. Sve je počelo izjavom Ibona Navara oko toga šta je prioritet Crvene zvezde, na šta je usledio odgovor saveza i tako dalje.
Dostupnost igrača je glavna tema, a iz Litvanije stižu vesti baš o toj temi pred meč sa Srbijom u četvrtak u Klaipedi. Nakon što je Žalgiris objavio da Azuolas Tubelis neće igrati za Litvaniju u ovom prozoru, kao i da Jonas Valančijunas neće biti u sastavu za duel sa Orlovima, stigla je i potvrda ko će tačno predstavljati Litvaniju protiv čete Dušana Alimpijevića.
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Selektor Litvanaca Danijus Adomaitis zvanično je objavio roster za Srbiju koji čine: Augustas Marčiulionis, Kristupas Zemaitis, Vaidas Kariniauskas, Dovidas Giedraitis, Deividas Sirvidis, Ignas Šargiunas, Margiris Normantas, Ignas Brazdeikis, Gitis Radzevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Marek Blazevič, Gabrielius Maldunas, Laurinas Birutis i Gitis Masiulis.
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Pored Tubelisa i Valančijunasa najviše će faliti Rokas Jokubaitis, kao i Arnas Butkevičijus. Mini trening kamp litvanske selekcije počinje danas i na prozivci se pojavili 13 od 14 igrača koji konkurišu za meč sa Srbijom. Jedini koji nije jeste Ignas Šargiunas koji će se priključiti u sredu.
Što se Srbije tiče, ona ima učinak od šest pobeda i dva poraza, ispred je Turska (8-0), a iza Italija (5-3), Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5). Srbiji treba jedna pobeda da bi overila plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Pitanje oko sastava stoji, a odgovor ćemo dobiti u narednim danima.