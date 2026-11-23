Iako FIBA prozori nisu još u centru pažnje, može da se kaže da su u nedelju i ponedeljak preuzeli primat u odnosu na Evroligu. Sve je počelo izjavom Ibona Navara oko toga šta je prioritet Crvene zvezde, na šta je usledio odgovor saveza i tako dalje.

Dostupnost igrača je glavna tema, a iz Litvanije stižu vesti baš o toj temi pred meč sa Srbijom u četvrtak u Klaipedi. Nakon što je Žalgiris objavio da Azuolas Tubelis neće igrati za Litvaniju u ovom prozoru, kao i da Jonas Valančijunas neće biti u sastavu za duel sa Orlovima, stigla je i potvrda ko će tačno predstavljati Litvaniju protiv čete Dušana Alimpijevića.