Druga epizoda dokumentarnog serijala “Kad se Zvezda voli” u produkciji marketing tima srpskog šampiona, posvećena legendarnom Jovanu Kuletu Aćimovića, javnosti je donela ispovest nekadašnje desetke Crvene zvezde. Naime, sa samo 13 godina Aćimović je ostao bez majke, koja je počinila samoubistvo, a detalje potresnog događaja Zvezdina legenda je otkrila u filmu.

“Majka je kao neuka žena, s obzirom da je imala neke zdravstvene probleme, to sve pretvorila u ličnu tragediju. Ona nije umrla prirodnom smrću nego je jednostavno izvršila samoubistvo skočivši sa susedne zgrade, tačnije sa nekog drugog sprata, gde je ostavila i ličnu kartu i pismo porodici i tako dalje. Što jeste tragedija i šok u svakom slučaju. Izgurali smo u teškim okolnostima, nekako, ali adaptirao sam se vrlo brzo jer život te nauči. Život te natera na to i nemaš kuda”, istakao je Aćimović.

Kao sagovornici u filmu se pojavljuju i predsednik FK Crvena zvezda, Svetozar Mijailović, ali i nekadašnji Kuletov saigrač i treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić.

“Otac koji je morao zameniti ulogu majke uticao je na to da stvarno se posveti radu i da kroz jednu od tadašnjih lepih igrački ili igračaka, što jeste fudbalska lopta, to bude nešto što će obeležiti kasnije njegov život”, rekao je Mijailović.