Jovanović posle petarde u Ivanjici: Voleo bih saradnju sa prvim timom kao u vreme Blagojevića

Optičari su na megdan Javoru stigli osakaćeni.

„Iako možda čudno deluje posle pet primljenih golova, igračima nemam šta da zamerim. Mi se još uvek tražimo. U protokolu smo imali ukupno 15 igrača, od 22 moguća. Neposredno pred meč smo saznali da dvojica fudbalera koji su bili sa nama na priprema, uigravali se i bili deo generalne probe, uopšte nemaju pravo nastupa! U pitanju su Stefan Đurović i Sergej Mladenović. Zato smo bukvalno u hodu morali ponovo da rotiramo“, predočio je Marko Jovanović, trener Partizanove filijale.

I baš sa crno-belima, čiji je dugo godina bio deo, želeo bi da ima malo konkretnije odnose, jer u ovom trenutku ne zna da li će i kad na raspolaganju imati momke poput Vojina Marinkovića, Dušana Makevića, Matije Ninića...

„Iz prvog tima nismo imali nikoga i još uvek nemamo informaciju ko će moći da se „spusti“ na dvojnu registraciju. Apsolutno poštujem da je prvi tim prioritet, ali bih voleo da imamo saradnju kakva je bila u vreme Srđana Blagojevića. Klub se odlučio da kroz takmičenje guramo sa izuzetno mladom ekipom i to apsolutno podržavam. Pratiću taj trend, da kukam i da se žalim. Gledaću da ne tražim nova pojačanja, već da ovo što imam popravimo i da greške neutrališemo.“

S druge strane, ako je već tako onda mora da postoji i strpljenje, razumevanje za poraze poput ovog u Ivanjici.

„Sve je ovo deo procesa i plana kluba. U timu je dosta momaka iz omladinaca koji su prvi put odigrali utakmicu na ovom nivou, pa će nam biti potrebno malo vremena da uhvatimo zalet. Ekipa je baš mlada, prosek je 20,5 godina, a čak 70 odsto tima čine momci rođeni 2007. godine i mlađi. Zato te igrače ne bi trebalo osuđivati. Na nama iz stručnog štaba je odgovornost i gledaćemo da popravimo šta nije valjalo. Hoću da se borim za ovaj klub na jedini način na koji znam“, zaključio je Marko Jovanović.

Njegov kolega Branislav Mirjačić ostao je prizeman, iako bi pogledom na semafor mogao da upadne u euforiju.

„Teleoptik je izuzetno mlada i talentovana ekipa. Kada se malo navikne na takmičenje i ako se još malo pojača, mnogima će pomrsiti račune. Nismo dobro igrali i to sam odmah rekao momcima u svlačionici. Prelomni trenutak meča bio je crveni karton za Teleoptik pri rezultatu 2:1. Da se to nije dogodilo, svašta bi tu bilo sa našim stavom u pojedinim delovima meča. Ne smemo sebi da dozvolimo da budemo „rasklapljeni“ i da bilo koga potcenimo. Mi smo i sa igračem više dali Teleoptiku tri ozbiljne situacije koje su lako mogle da rezultiraju golom. Rekao sam momcima pre susreta da nipošto ne potcenjuju goste, jer su to možda najtalentovaniji mladi fudbaleri u zemlji, ne žele ništa da čekaju, već se nadigravaju. Imali smo dobrih akcija dok smo bili u egalu, ali i ozbiljne nedostatke u fazi odbrane. Svašta je tu moglo da bude da rival nije ostao sa igračem manje“, upozorava trener Javora, Branislav Mirjačić.