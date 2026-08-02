PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): U Rusiji se traže fiksevi

FIKSEVI DANA

15.00: ORENBURG – ZENIT (tip 2, kvota 1,35)

Bili smo u pravu kada smo najavili da gostovanje Akronu neće biti preteško za Zenit - branilac titule trijumfovao je sa 5:0. Orenburg ga je u martu iznenadio pred svojim navijačima, ali šanse da se to ponovi su minimalne (dvojka).

19.00: RAPID BEČ – ALTAH (tip 1, kvota 1,80)

Rapid ima najvernije navijače u Austriji i njihovo strpljenje je za svaku pohvalu jer zeleno-beli nisu bili šampioni od 2008. Neće ni sada - objektivno nemaju “štof” za najveće domete - ali bi kampanju morali da otvore pobedom, uz GG.

17.15: KRASNODAR – FAKEL (tip 1, kvota 1,33)

Iako je vrlo rano primio gol na gostovanju Rubinu, Krasnodar je iz Kazanja odneo sva tri boda. Fakel se posle jedne sezone izbivanja vratio u elitu, međutim, njegove pristalice u ovom susretu nemaju previše razloga za optimizam.

14.00: MIDTJILAND – HORSENS (tip 1, kvota 1,35)

Horsens je nekoliko godina bio van najjačeg takmičenja u Danskoj, a njegove poslednje tri utakmice sa Midtjilandom okončane su porazima, uz bar dva pogotka. Domaći jesu malo istrošeniji, ali to im ne oduzima ulogu favorita (uz 2-3).

VREDI PROBATI

VADUC – SENT GALEN (tip 2, kvota 2,15)

Ovo je duel povratnika i vicešampiona i već to je dovoljno za dvojku. Doduše, Vaduc ima malo bolji međusobni bilans, ali trenutni odnos snaga je takav da bi bodovi morali da se presele iz Lihtenštajna u komšiluk. U obzir dolazi i GG.

19.30: AHMAT – SPARTAK MOSKVA (tip 2&2+, kvota 2,55)

Spartak je dobio prethodna dva međusobna duela, i to oba uz 3+, ali su dva pre njih okončana bez pogodaka. Ipak, ako sudimo po rezultatima prvog kola sasvim je realno da ovaj okršaj bude efikasan. Ulogu favorita imaju Moskovljani.

17.30: HIBERNIJAN – MADERVEL (tip 1, kvota 2,25)

I jedni i drugi su deo kvalifikacija za LK, a učinci u prvim utakmicama 2. kola bili su im različiti (Hibsi su potpuno podbacili). Madervel je ostao bez Jensa Bertela Askoua, koji je preuzeo Tuluz. Sve je moguće, pre svega 0-2 gola.

ZA IZBEGAVANJE

17.00: LESUND – TROMSE (tip 2, kvota 2,00)

Gosti na Kolor Lajn stadion dolaze nešto umorniji jer su imali evropske obaveze, zbog toga bismo bili malo oprezniji sa tipovanjem na konačni ishod, iako Tromse mnogo bolje stoji na tabeli. GG3+ je naša prva opcija. Dvojka samo ako mora, ali mi bismo je izbegli.

18.00: SILKEBORG – KOPENHAGEN (tip 2, kvota 1,65)

Kopenhagen je prošlo prvenstvo okončao u donjem delu tabele, ali sada spada među glavne kandidate za osvajanje titule. Jeste da je pobedio u prvom kolu, no, nije blistao. Dvojku možda bolje zaobići, verujemo u dosta golova.