Izraelci otkrivaju nove detalje: Partizan pregovara sa Vokerom, u trku se uključio Dubai
Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 11:28
Samo se čeka zvanično saopštenje o raskidu sa Makabijem iz Tel Aviva
Rastanak američkog beka i Makabija iz Tel Aviva bliži je nego ikad. Iako su pregovori sa beogradskim Partizanom uveliko u toku, još jedan ambiciozni klub snažno je zagrizao za njegove usluge.
Borba za potpis Lonija Vokera se ozbiljno zahuktava. Kako saznaje izraelski list Hayom, ekipa Dubaija takođe je pokazala ogromno interesovanje za doskorašnjeg NBA asa i već je započela pregovore o njegovom dovođenju.
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Iako američki košarkaš formalno ima ugovor sa „Ponosom Izraela” i za narednu sezonu, izvesno je da će napustiti klub. Pored aktivnih pregovora sa crno-belima, ekipa koju sa klupe predvodi proslavljeni španski stručnjak Ćavi Paskval želi da ga vidi u svojim redovima. Podsetimo, Voker je nedavno bio ponuđen i madridskom Realu, navodi isti izvor.
Kako dani prolaze, sve je jasnije da Vokerova budućnost leži daleko od Makabija. Igrač i rukovodstvo kluba aktivno rade na raskidu ugovora i nalaze se na korak od zvaničnog rastanka. Voker je u svom ugovoru imao NBA izlaznu klauzulu koja je u međuvremenu istekla, a da pritom nije dobio adekvatnu ponudu iz najjače lige sveta. Zbog toga je, prema slovu ugovora, trebalo da ostane u ekipi, ali su obe strane izrazile obostranu želju da se saradnja prekine.
Iako je njegova izlazna klauzula važila isključivo za NBA ligu, stručni štab izraelskog velikana nije krio nezadovoljstvo njegovim učinkom i prilagođavanjem, što je na kraju kulminiralo odlukom da ga uopšte ne registruju za odlučujuće faze sezone.