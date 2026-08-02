Izraelci otkrivaju nove detalje: Partizan pregovara sa Vokerom, u trku se uključio Dubai

Iako američki košarkaš formalno ima ugovor sa „Ponosom Izraela” i za narednu sezonu, izvesno je da će napustiti klub. Pored aktivnih pregovora sa crno-belima, ekipa koju sa klupe predvodi proslavljeni španski stručnjak Ćavi Paskval želi da ga vidi u svojim redovima. Podsetimo, Voker je nedavno bio ponuđen i madridskom Realu, navodi isti izvor.

Kako dani prolaze, sve je jasnije da Vokerova budućnost leži daleko od Makabija. Igrač i rukovodstvo kluba aktivno rade na raskidu ugovora i nalaze se na korak od zvaničnog rastanka. Voker je u svom ugovoru imao NBA izlaznu klauzulu koja je u međuvremenu istekla, a da pritom nije dobio adekvatnu ponudu iz najjače lige sveta. Zbog toga je, prema slovu ugovora, trebalo da ostane u ekipi, ali su obe strane izrazile obostranu želju da se saradnja prekine.

Iako je njegova izlazna klauzula važila isključivo za NBA ligu, stručni štab izraelskog velikana nije krio nezadovoljstvo njegovim učinkom i prilagođavanjem, što je na kraju kulminiralo odlukom da ga uopšte ne registruju za odlučujuće faze sezone.