Partizan odjavio Armonija Bruksa koji ponovo odugovlači
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 11:55
Loni Voker je trenutno glavna meta na poziciji beka kada su crno-beli u pitanju
Saga Partizan Mozzart Beta i Armonija Bruksa je sada završena za sva vremena. Čini se da se svakog leta nađe neki igrač koji napravi rusvaj na košarkaškom tržištu, a ovoga leta je to Bruks, koji je imao dogovoren prelazak u Humsku pre nego što se preko noći predomislio i otišao u Asvel, koji mu je ponudio više para. Međutim, francuski projekat se ispostavio kao kuća bez temelja i Amerikanac napušta klub Tonija Parkera bez ijednog odigranog minuta, baš kao i Silvan Fransisko. Kada je to postalo evidentno, predstavnici Bruksa su ponovo kontaktirali Partizan, ali sa jednom začkoljicom.
Naime, kako je potvrđeno Mozzart Sportu, Armoni Bruks čeka da vidi kakvu će ponudu dobiti od Real Madrida, koji je takođe zainteresovan za prošlosezonskog beka Olimpije iz Milana. Kada su ovo čelnici kluba iz Humske saznali, odustali su od bilo kakve trke sa igračem koji očigledno nije pouzdan kada je u pitanju saradnja, jer je već jednom „predriblao“ crno-bele, koji su poslali Bruksu ugovor na potpis još pre nekoliko meseci, ali je on uprkos dogovoru otišao u ispostaviće se veoma nepouzdani Asvel.
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Izvori iz Izraela navode da se za Armonija Bruksa navodno raspituje i Crvena zvezda, ali za sada potvrda ovih informacija ne postoji. Ono što je sigurno, fokus Bruksa je na Real Madridu.
Što se tiče Partizan Mozzart Beta, oči su uprte u Lonija Vokera koji je na izlaznim vratima Makabija. Naime, mediji u Izraelu su prvi izvestili da su crno-beli zainteresovani za usluge nekadašnjeg člana Los Anđeles Lejkersa, a kako je saopšteno Mozzart Sportu, pregovori su u toku i ostaje da se vidi kako će se ceo posao završiti.
Podsetimo da je bilo veoma ozbiljne priče sa Vendelom Murom, momkom koji je takođe bio nadomak crno-belog tima. Ali onda je i on imao seriju driblinga kojima je prvo izvrteo Partizan, a onda i Rim, da bi na kraju otišao u Virtus iz Bolonje. Šta se tačno dešavalo u tih 36 sati gde je bio prvo nadomak Partizana, onda nadomak Rima, da bi potpisao za Virtus... To samo on zna.
Sada samo ostaje da se vidi kako će uprava kluba odraditi prelazni rok do kraja, koji je u jednom momentu izgledao zaista kataklizmično da bi se vremenom, realno, popravio sa imenima kao što je Lamar Stivens... Uz beka, treba da stignu igrači koji pokrivaju pozicije tri i četiri.
Partizan Mozzart Bet je do sada imao izuzetno aktivan prelazni rok u kom su zvanično predstavljeni pomenuti Stivens, potom Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kajl Olman. Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.