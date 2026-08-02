Partizan odjavio Armonija Bruksa koji ponovo odugovlači

Saga Partizan Mozzart Beta i Armonija Bruksa je sada završena za sva vremena. Čini se da se svakog leta nađe neki igrač koji napravi rusvaj na košarkaškom tržištu, a ovoga leta je to Bruks, koji je imao dogovoren prelazak u Humsku pre nego što se preko noći predomislio i otišao u Asvel, koji mu je ponudio više para. Međutim, francuski projekat se ispostavio kao kuća bez temelja i Amerikanac napušta klub Tonija Parkera bez ijednog odigranog minuta, baš kao i Silvan Fransisko. Kada je to postalo evidentno, predstavnici Bruksa su ponovo kontaktirali Partizan, ali sa jednom začkoljicom.

Naime, kako je potvrđeno Mozzart Sportu, Armoni Bruks čeka da vidi kakvu će ponudu dobiti od Real Madrida, koji je takođe zainteresovan za prošlosezonskog beka Olimpije iz Milana. Kada su ovo čelnici kluba iz Humske saznali, odustali su od bilo kakve trke sa igračem koji očigledno nije pouzdan kada je u pitanju saradnja, jer je već jednom „predriblao“ crno-bele, koji su poslali Bruksu ugovor na potpis još pre nekoliko meseci, ali je on uprkos dogovoru otišao u ispostaviće se veoma nepouzdani Asvel.