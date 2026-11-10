Jovanović stišava grčku euforiju, pričao i o adutu iz Anderlehta

Krenuli su Grci prilično skormno u ovogodišnji ciklus Lige nacija, sa mišlju da obezbede opstanak. Međutim, najtalentovanija generacija u istoriji zemlje pokazala je da je već zrela da igra na elitnom nivou.

Pobedili su Srbiju, iznenadili Nemačku, dobro se „rvali“ sa Holandijom u Solunu, pa im sada ostaje da završe posao i domognu se eliminacionih borbi. Zaslužio je veliki aplauz Ivan Jovanović, mada je Srbin pokušao da stiša euforiju uoči gostovanja Holandiji i domaćeg meča sa Srbijom.

"Preostale su nam još dve utakmice nakon prve četiri iz početnog ciklusa. Nalazimo se u veoma dobroj poziciji na tabeli, ali je izuzetno važno da odgovorimo na pravi način u oba susreta", poručio je Jovanović.