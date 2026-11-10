Jovanović stišava grčku euforiju, pričao i o adutu iz Anderlehta
Vreme čitanja: 1min | uto. 10.11.26. | 21:14
„Ne smemo da precenjujemo sopstvene mogućnosti“, poručio iskusni stručnjak
Krenuli su Grci prilično skormno u ovogodišnji ciklus Lige nacija, sa mišlju da obezbede opstanak. Međutim, najtalentovanija generacija u istoriji zemlje pokazala je da je već zrela da igra na elitnom nivou.
Pobedili su Srbiju, iznenadili Nemačku, dobro se „rvali“ sa Holandijom u Solunu, pa im sada ostaje da završe posao i domognu se eliminacionih borbi. Zaslužio je veliki aplauz Ivan Jovanović, mada je Srbin pokušao da stiša euforiju uoči gostovanja Holandiji i domaćeg meča sa Srbijom.
"Preostale su nam još dve utakmice nakon prve četiri iz početnog ciklusa. Nalazimo se u veoma dobroj poziciji na tabeli, ali je izuzetno važno da odgovorimo na pravi način u oba susreta", poručio je Jovanović.
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Međutim, iskusni stručnjak poručuje da Grci i dalje moraju da budu realni.
"U prethodne četiri utakmice stvorili smo priliku da se borimo za više nego što smo očekivali na početku takmičenja. Važno je da nastavimo istim tempom i, ukoliko je moguće, pokažemo još bolje lice. Sada imamo više iskustva, ali to ne znači da treba da precenjujemo sopstvene mogućnosti. Potrebni su nam pozitivan pristup, koncentracija i posvećenost ciljevima", istakao je Jovanović.
Pozvao je Jovanović još jednog supertalentovanog dečaka, Kucupijasa iz Anderlehta.
“Kucupijas već neko vreme pokušava da se nametne u Belgiji. Igra na dobrom nivou i smatram da zaslužuje priliku. Zbog toga je sada sa nama", zaključio je Jovanović.