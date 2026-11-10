Prva reprezentativna pauza bez Mesija i Ronalda posle osam godina
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 21:30
Posle više od dve decenije dvojica asova više ne igraju za nacionalne timove
Bliži se trenutak kada će Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo zauvek izuti kopačke. Nedavno su, posle više od dve decenije, skinuli opremu s grbom reprezentacije, a proleteće vreme kada i zvanično završe sa karijerom profesionalnog fudbalera.
Debitovali su A selekcijama svojih nacionalnih timova u razmaku od dve godine, ali su u svega dve nedelje razmaka završili sa igranjem za Argentinu i Portugaliju. Doduše, Mesi je povlačenje iz nacionalnog tima najavio letos, posle Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi, dok je poslednju utakmicu odigrao 6. oktobra protiv Benina u Buenos Ajresu. Ronaldo je iznenada presekao, nezadovoljan selektorom Žoržom Žesusom. Rastanak sa reprezentacijom objavio je 5. novembra, dok je poslednji put za Portugaliju nastupao protiv Velsa, 24. septembra.
Izabrane vesti
Nezadovoljan je napustio teren zbog odluke selektora da ga zameni, potom i otišao iz nacionalnog tima, što je podiglo ogromnu prašinu i bacilo senku na sve što je dotad učinio za svoju zemlju. A, u 234 utakmice dao je 146 golova i pomogao u osvajanju evropske krune 2016, kao i dve Lige nacija. Debitovao je 20. avgusta 2003.
Mesi je u 208 utakmica za Argentinu dao 126 golova, okitio se svetskom titulom 2022. i dvaput pokorio Južnu Ameriku. Prvi meč za A selekciju odigrao je 17. avgusta 2005.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
Posle više od dve decenije završene su dve fantastične reprezentativne karijere, a oktobar 2026. je prvi put posle osam godina da ni Lionel Mesi ni Kristijano Ronaldo neće igrati za svoje nacionalne timove. (Argentinac u prijateljskim mečevima sa Urugvajem i Kostarikom, Portugalac u mečevima Lige nacija sa Danskom i Velsom)
Prethodno smo takvu situaciju imali septembra 2008. godine. Bilo je to posle Svetskog prvenstva u Rusiji. Argentinac je odlučio da dodatno odmori glavu od stresne eliminacije u osmini finala, kada je Francuska, kasniji šampion, slavila sa 4:3. Novi selektor Lionel Skaloni poštedeo ga je poziva za prijateljske utakmice u tom periodu. Bio je to početak stvaranja moćne Skalonete...
Ronaldo je u to vreme izostao zbog želje da se što bolje adaptira na novu sredinu po dolasku u Juventus.
Jedno važno i ogromno poglavlje u njihovim karijerama, ali i istoriji fudbala, je zatvoreno. Nažalost, približio se dan kada će se i definitivno oprostiti od aktivnog igranja.