Prva reprezentativna pauza bez Mesija i Ronalda posle osam godina

Nezadovoljan je napustio teren zbog odluke selektora da ga zameni, potom i otišao iz nacionalnog tima, što je podiglo ogromnu prašinu i bacilo senku na sve što je dotad učinio za svoju zemlju. A, u 234 utakmice dao je 146 golova i pomogao u osvajanju evropske krune 2016, kao i dve Lige nacija. Debitovao je 20. avgusta 2003.

Mesi je u 208 utakmica za Argentinu dao 126 golova, okitio se svetskom titulom 2022. i dvaput pokorio Južnu Ameriku. Prvi meč za A selekciju odigrao je 17. avgusta 2005.

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Posle više od dve decenije završene su dve fantastične reprezentativne karijere, a oktobar 2026. je prvi put posle osam godina da ni Lionel Mesi ni Kristijano Ronaldo neće igrati za svoje nacionalne timove. (Argentinac u prijateljskim mečevima sa Urugvajem i Kostarikom, Portugalac u mečevima Lige nacija sa Danskom i Velsom)

Prethodno smo takvu situaciju imali septembra 2008. godine. Bilo je to posle Svetskog prvenstva u Rusiji. Argentinac je odlučio da dodatno odmori glavu od stresne eliminacije u osmini finala, kada je Francuska, kasniji šampion, slavila sa 4:3. Novi selektor Lionel Skaloni poštedeo ga je poziva za prijateljske utakmice u tom periodu. Bio je to početak stvaranja moćne Skalonete...

Ronaldo je u to vreme izostao zbog želje da se što bolje adaptira na novu sredinu po dolasku u Juventus.

Jedno važno i ogromno poglavlje u njihovim karijerama, ali i istoriji fudbala, je zatvoreno. Nažalost, približio se dan kada će se i definitivno oprostiti od aktivnog igranja.