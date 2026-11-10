Raskinuo ugovor sa Bajernom i ostao u Evroligi: Transfer Džikićevog pulena iz Gruzije

Boldvin je u Bajern stigao iz Baskonije tokom leta 2025. godine (istog leta sa Džikićevom Gruzijom stigao do četvrtfinala Evrobasketa), ali njegov boravak u Minhenu nije protekao onako kako su se obe strane nadale. Već u novembru iste godine doživeo je ozbiljnu povredu mišića butine, a komplikacije tokom oporavka dodatno su produžile odsustvo sa parketa. Na teren se vratio tek krajem aprila, zbog čega je praktično izgubio najveći deo svoje prve sezone u nemačkom klubu.

U aktuelnoj takmičarskoj godini uspeo je da povrati kontinuitet nastupa, ali ne i da se izbori za ulogu kakvu je priželjkivao. Pod vođstvom Antona Gavela odigrao je svih osam utakmica u nemačkom prvenstvu, uz prosečan učinak od 7,0 poena i 2,8 asistencija, šutirajući iz igre sa 56 odsto uspešnosti. U Evroligi je dobio priliku na pet susreta, na kojima je beležio 5,5 poena i 1,7 asistencija.

Upravo je želja za većom minutažom i značajnijom ulogom bila presudna za odluku da promeni sredinu. Sportski direktor Bajerna Torsten Lajbenat istakao je da klub nije želeo da stoji na putu košarkašu koji je iza sebe ostavio izuzetno težak period.

"Žao nam je što Kamar odlazi, između ostalog i zato što je izvanredan timski igrač. Ipak, razumemo njegovu želju da pokuša da pronađe značajniju ulogu na drugom mestu, posebno nakon što je uspeo da se oporavi od ozbiljnih povreda koje su ga zadesile prošle sezone", poručio je Lajbenat.

Odlazak američkog beka ne znači nužno da će Bajern odmah krenuti u potragu za njegovom zamenom. U Minhenu smatraju da raspolažu dovoljno kvalitetnim igračkim kadrom, pa eventualno angažovanje novog košarkaša neće biti iznuđen potez.

"Naravno, pratimo situaciju na tržištu, ali nismo pod pritiskom. Imamo poverenja u naš tim", dodao je sportski direktor Bavaraca.

Za Boldvina će prelazak u Makabi predstavljati priliku za novi početak i povratak značajnijoj ulozi u Evroligi, dok će Bajern nastavak sezone dočekati sa jednim bekom manje, ali i finansijskom nadoknadom za igrača koji nije uspeo da ostavi očekivani trag u Minhenu.